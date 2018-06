Forbud mod åben ild og solcreme med høj faktor er to af de ting, den ekstremt varme og tørre sommer allerede har lært os. Men også inden døre skal vi være varsomme.

Det lærte en familie fra Aalborg-forstaden Vejgaard på den værst tænkelige måde fredag aften, hvor solens eksplosive stråler antændte deres villa og brændte hele deres første sal ned.

»Det var en meget voldsom brand. Første sal er udbrændt, og tagkonstruktionen er væk,« siger Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab, der var indsatsleder på branden, som det krævede ti mand og fire brandslukningskøretøjer at få bugt med.

Lugten af røg fra et værelse på førstesalen var dét, der ifølge Jakob Schmidt aktiverede familien, og derfra gik det lynhurtigt. Da han kort efter ankom til villaen, stod flammer og tyk røg allerede ud af vinduerne.

»Ud fra de meldinger, som vi har fået fra familien, og det brand-billede, som vi så, er det overvejende sandsynligt, at kilden til branden var et parfumespejl, som stod i vindueskarmen til et skråvindue. Det har åbenbart kunnet danne så kraftig en brandstråle, at det har antændt en sækkestol inde på værelset. De kugler, som de typisk er fyldt med, er et olieholdigt materiale, som kan brænde eksplosivt,« fortæller Jakob Schmidt og medgiver, at denne type brand kun opstår rimelig sjældent.

»Men det er bestemt set før. Helt tilbage i 70erne, da mange ældre svagtseende havde en såkaldt ‘tv-lup’, et kæmpe forstørrelsesglas, der stod foran fjernsynet, oplevede man, at de kunne bruges som brandglas og lave antændelser. Og det er også hørt før med glasvaser, der har stået i vinduet i kraftig sol. Så denne type brande er ikke fuldstændig ukendte, bare sjældent set,« forklarer han og mener, at det er en rigtig god ide at tjekke sit eget hjem for eventuelle brandfarer.

Som sagt er der ingen grund til at gå i panik, men vi kan jo godt blive klogere af andres skade Indsatsleder Jakob Schmidt

»Man skal ikke gå i selvsving over det her, men når vi nu har fået en fantastisk sommer med masser af sol, så kunne det være en god idé lige at tjekke sine vindueskarme og vurdere, om der står noget, der kan antænde.«

Det bedste, man kan gøre, er at gå rundt i rummet, når solen står på, og tjekke, om man kan se en skarpt lysende plet et sted i huset.

Hvis den kan lande på et letantændeligt materiale - en sofapude, en avis eller lignende - er det en god idé at flytte genstanden væk, indtil solen er forsvundet.

»Som sagt er der ingen grund til at gå i panik, men vi kan jo godt blive klogere af andres skade,« siger Jakob Schmidt, ifølge hvem familien forståeligt nok var dybt chokerede og overraskede over, hvad der havde antændt branden.

»Selv jeg, der har været i denne branche i 30 år og ved, at der har været episoder før, har jo heller ikke tænkt over det. Så her til morgen var jeg da også rundt for at tjekke, om der var noget i mit hjem, der kunne antændes. Vi har en dejlig sommer med masser af sol. Og den skal vi nyde, men også være obs på, at det ikke bare er knastørt udenfor, men solens stråler også kan forårsage skader indenfor,« lyder opfordringen fra Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.