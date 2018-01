Tusindvis af læger er utilfredse med Styrelsen for Patientsikkerhed. S mener, at styrelsens regler er klare.

København. Det bekymrer sundhedsordfører i Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen, at tusindvis af læger kritiserer Styrelsen for Patientsikkerhed for at fokusere på straf frem for læring.

- Jeg ved, hvilket fokus vi har givet styrelsen, og det er patientsikkerheden. Det skal selvfølgelig ske, så man lærer af de fejl, som sundhedsvæsenet laver, siger han.

Lørdag morgen har 3400 læger sat deres navn på en underskriftsindsamling, der kaldes et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen anklages i underskriftsindsamlingen for at være så aggressiv i jagten på at politianmelde læger, at det skader lægernes evne til at behandle patienterne optimalt.

Flemming Møller Mortensen bakker fuldt op om Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge ham er det ministerens ansvar at sikre, at styrelsen fungerer, som den skal.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skriver følgende i et skriftligt svar:

- Det er absolut nødvendigt med en effektiv styrelse, der hurtigt kan stoppe sundhedspersoner, der er til fare for patientsikkerheden.

- Når det er sagt, så skal en relativ ny styrelse selvfølgelig også være ydmyg over for opgaven og huske både at lytte og lære, så rammerne for både tilsyn og indrapportering er i overensstemmelse med den virkelige verden.

/ritzau/