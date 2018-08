Selvom DSB siden 1. juni 2014 har erklæret stationerne for røgfrie, bliver der hver dag pulset løs på perronerne. Mens en undersøgelse viser, at de fleste togrejsende er glade for rygeforbuddet, mener rygerne dog selv, at de tager hensyn.

En af de rygere, B.T. møder torsdag formiddag på Københavns Hovedbanegård, mener, at han ved at stille sig, hvor det overdækkede areal ophører, viser omtanke for de øvrige på perronen.

Frederik Johansen mener ikke, han generer nogen, når han i udkanten af perronen ryger under åben himmel.

»Jeg tænker over, om jeg står på en åben eller lukket station. Jeg kunne ikke finde på at ryge på en lukket station som Nørreport. Men DSB eller andre har ikke råderet over den fri luft,« siger 37-årige Christian Larsen og fortsætter:

»Hvis nogen stiller sig tæt ved mig, efter jeg har tændt en cigaret, og de siger noget til det, beder jeg dem om at gå væk. For jeg stod her først. Omvendt kunne jeg aldrig finde på at gå hen til en klump af mennesker og så tænde en cigaret.«

20-årige Frederik Johansen stemmer i:

»Det virker lidt latterligt, at man ikke må ryge, selvom man er udenfor. Vi er lige så meget udenfor her, som gaden er deroppe. Om jeg går 20 meter længere frem eller bliver her, er sådan set ligegyldigt. Jeg tænder selvfølgelig ikke en, når folk sidder og spiser. Men når vi står her og venter på et tog, så er det fuldstændig ligegyldigt. Folk kan altid træde to meter væk. Så generer det ikke på samme måde,« siger han.

Jeg har valgt at gå ud i den side af stationen, hvor der ikke er tag, og det synes jeg retfærdiggør, at jeg godt kan ryge her. Frederik Gyldenbrand, 23-årig togrejsende

Opbakning til forbud

En ny kundeundersøgelse fra DSB viser, baseret på 1.260 interview, at stadig flere er glade for rygeforbuddet. Således har tilfredsheden opnået en score på 7,1 ud af 8 mod en score på 5,41 i maj 2014.

Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Produkt, ærgrer sig over, at der efter fire års forbud stadig er røg og skod på stationerne.

»Generelt er vores kunder tilfredse med rygeforbuddet, og færre bliver generet end før forbuddet. Så selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at der fortsat er nogle, der vælger at ryge alligevel.«

Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Produkt, ærgrer sig over, at der efter fire års forbud stadig er røg og skod på stationerne.

Aske Wieth-Knudsen fortæller, at der ikke er meget, DSB kan gøre, hvis en ryger nægter at slukke sin cigaret.

»Vores personale skal henstille til, at der ikke ryges på vores arealer. De fleste følger en sådan henstilling, men vi må også sige, at der er nogen, der ikke er inden for rækkevidde. Vi tager ikke en fysisk konfrontation med kunderne. Det gør vi aldrig. Og vi har ikke lovhjemmel til at udstede en bøde. Vi kan så tilkalde politiet, men i så fald ville vi skulle vente på politiets ankomst, og vores personale har jo et hensyn til, at vi ikke forsinker togene,« siger han.

B.T. talte med en snes rygere torsdag formiddag på Københavns Hovedbanegård. Kun få ville lade sig interviewe. Færre gav deres mening til kende til kamera.

23-årige Frederik Gyldenbrand mener selv, at han er opmærksom på ikke at genere andre med sin rygning.

»Jeg synes, man skal tage hensyn til andre. Og folk, der ikke ryger, skal ikke have røg direkte i ansigtet. Jeg har valgt at gå ud i den side af stationen, hvor der ikke er tag, og det synes jeg retfærdiggør, at jeg godt kan ryge her,« siger han.

Amroali, der ikke taler dansk, kendte ikke til rygeforbuddet på stationerne, før B.T. interviewede ham. Han antog, at man godt må ryge på DSB-arealerne, fordi mange andre ryger på stationerne, siger han.

Ifølge Aske Wieth-Knudsen arbejder samfundsudviklingen for, at stationerne i fremtiden vitterlig bliver røgfrie.

»Jeg tror, at tiden arbejder i den rigtige retning. På udendørs arealer tager det åbenbart længere tid. Det tager tid at ændre vaner.«