Roskilde Festival donerer millionoverskud til velgørende og kulturelle formål især målrettet børn og unge.

Roskilde. "Hey girl, are you allowed to sing here?", "På flugt" og "Jorden kalder" er blandt de overordnede temaer, der sætter rammerne for, hvad overskuddet fra sidste års Roskilde Festival går til.

Ovenstående temaer understøtter initiativer, der fremmer ligestilling i kulturlivet, har fokus på flygtningesituationer og tager klimakampen op.

Festivalens overskud i 2017 på 16,6 millioner kroner bliver brugt på donationer til 148 forskellige projekter og initiativer, der går under de overordnede i alt ti temaer.

Over 100.000 deltagere købte billet til sidste års festival, hvor der blev meldt udsolgt i samtlige kategorier af billetter.

Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Overskuddet for 2017 er en smule lavere end i 2016, hvor det lød på 17,4 millioner kroner

- Regningen blev lidt større end ventet, da vi brugte mange ressourcer på at sikre gæsterne og pladsen mod de store mængder nedbør.

- Men heldigvis kan vi endnu engang udlodde mange millioner kroner til velgørende formål og på den måde leve op til vores almennyttige formål, siger formand for Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse Steen Jørgensen.

Roskilde Festival er almennyttig, og formålet er at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge.

Gennem årene har festivalen udloddet mere end 345 millioner kroner til velgørende formål.

Sidste års Roskilde Festival resulterede desuden i en fortjeneste på 19,3 millioner kroner til de mere end 200 foreninger, virksomheder og organisationer, der udførte handel og service på festivalpladsen.

/ritzau/