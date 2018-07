Gæster takker ifølge Roskilde Festivals sikkerhedschef for et nyt pitsystem, der anvendes ved store koncerter.

Roskilde. Dagene, hvor gæster sad i kø en hel dag for at skaffe sig en god plads til en specifik koncert, er ovre på Roskilde Festival.

Det fortæller festivalens sikkerhedschef, Morten Therkildsen.

- Selve pitsystemet har fungeret fortrinligt, siger han.

Han erkender, at der var udfordringer onsdag aften, hvor festivalområdet blev åbnet for gæster. Episoderne blev evalueret, og problemerne var ifølge Morten Therkildsen løst til den følgende dag.

- Den første aften var der en uhensigtsmæssig episode, hvor folk kom meget tæt og nogle væltede. Allerede anden aften var der meget bedre køstyring, gæsterne var glade, og mange takkede os, siger han.

I år bliver der med det nye system hver formiddag uddelt særlige armbånd, som giver adgang til pitten foran Orange Scene. En pit er en aflukket bås foran scenen, der skærmer publikum mod pres bagfra.

Der kan maksimalt stå 4700 personer i pitten foran hovedscenen, men ved de fleste koncerter uddeles der omkring 3000 armbånd.

Sikkerheden er ifølge Morten Therkildsen øget, fordi folk blandt andet står med mere afstand til hinanden, når de kan cirkulere og forlade området under koncerterne.

- Vi ved, at vores gæster har en tendens til at høre lidt af en koncert og så gå videre til en anden koncert. Så var det et problem, at vi havde et system, hvor vi nærmest lukkede folk inde.

- Ved at åbne op, står folk også mere stille. Der er helt klart højere sikkerhed ved det nye system, siger han.

Sikkerhedschefen pointerer, at det forrige system også var af høj kvalitet, men at det er vigtigt at følge med tiden og korrigere det løbende.

Ud over at højne sikkerhedsniveauet, forkorter det nye system også koncertkøer, oplyser sikkerhedschefen.

- Før i tiden kunne vi samle 12.000 mennesker, der sad i kø. Det var ikke usædvanligt, at vi så en kø, der gik helt ned i den anden ende af festivalpladsen, siger han.

Selv om der langtfra er tale om 12.000 gæster, venter en del stadig, inden festivalområdet åbner, så de kan få en god plads.

Det er der ikke grund til, mener sikkerhedschefen, som siger, at det tager tid for både gæster og vagter at vænne sig til systemet.

- I virkelighedens verden er det sådan, at selv de, der kommer tullende stille og roligt, efter at vi har åbnet dørene, sagtens kan få sig et armbånd.

Udviklingen af det nye køsystem har taget to år, og det er ifølge Morten Therkildsen kommet for at blive.

