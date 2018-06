Et solbadende par fik en uventet og ubehagelig overraskelse, da de tirsdag eftermiddag slog øjnene op efter at have nydt småblundet nogle timer i solen på stranden syd for havnen i Skagen.

»Det var 24 grader varmt, så vi havde ligget og sovet lidt blandt de andre strandgæster. Da min veninde rejste sig, hørte jeg pludselig et højt suk fra hende og slog selv øjnene op. Det viste sig, at der lå en helt sammenkrøllet hugorm i fodenden af vores badehåndklæde,« fortæller Rolf Christensen, 48.

»Ingen af os havde opdaget, at hugormen havde lagt sig til rette hos os lige ved siden af hende. Den havde ligget helt op ad min venindes ben, men hun havde ikke opdaget den, før hun rejste sig op og fik øje på den. Hun blev bagefter lidt bange, men da jeg fandt ud af, at hun ikke var blevet bidt, begyndte jeg at grine,« fortæller han til B.T.

»Vi har ingen fornemmelse af, hvor længe hugormen har ligget der. Den er kommet kravlende stille og roligt, men skal jo ikke rigtig være ude på en strand, hvor den er sårbar i sandet. Selv om det er en giftslange, er der mange dyr, der jager den - eksempelvis fugle og ræve. Så den har sikkert haft brug for en lille pause,« siger Rolf Christensen, der er flittig ornitolog.

»Til daglig arbejder jeg som pædagog, så jeg ville også sørge for, at der ikke var nogle børn, der blev bidt af hugormen på stranden, hvis vi bare lod den ligge. Derfor gik jeg ned ad stranden og lånte jeg mig frem til en spand og fik den med bare tæer fanget, så den kunne komme tilbage op i klitten, hvor den hører hjemme,« tilføjer han.

»Selv er jeg ikke bange for hugorme, og har også før taget en hugorm i halen, når jeg skulle flytte den. Men min nu afdøde far kom en gang på sygehuset efter at være blevet bidt af en hugorm,« tilføjer Rolf Christensen.