En række syriske studerende i Danmark siger i en ny Facebook-video godt nytår og sender samtidig en stor tak til Danmark for at have taget dem ind.

»Vi bor i jeres land. I bor i vores hjerter. Tak Danmark,« lyder den sidste tekst, der løber over skærmen i den fem et halvt minutter lange video, der er udsendt af foreningen 'Syriske studerende i Danmark'.

Siden fredag er den blevet set over 77.000 gange på Facebook. Videoen er samtidig blevet delt mere end 1.300 gange og liket mere end 1.700 gange.

I videoen møder vi blandt andet en frisør, en læge, en HF-studerende og masterstuderende Ammar Ibrahim, der alle fortæller, hvor langt de er kommet, siden de kom til Danmark for tre-fire år siden. Derudover viser videoen billeder af Syrien både før og efter krigen.

Ammar Ibrahim er manden bag videoen og har selv været i Danmark i tre år. Med videoen ønsker han og de andre syriske studerende at sige tak til Danmark - men også ændre på det negative billeder, der ifølge ham ofte fremsættes af flygtninge.

»Vi vil gerne sige tak for, at vi har fået opholdstilladelse og sikkerhed i Danmark, og vi har mulighed for at få uddannelse og job. Vi vil meget gerne have, at det negative billede af flygtinge i Danmark bliver ændret, for de fleste snakker altid om dårlige billeder af flygtninge, men der er også mange postive oplevelser,« forklarer Ammar Ibrahim.

Han synes nytår er et passende tidspunkt at udsende videoen på, for i Syrien har man tradition for at lykønske hinanden ved højtider - også selvom det ikke er nogle man selv fejrer.

»Vi vil gerne vise, at vi vil sige godt nytår. Vi er gæster, og for os er det gode manerer, at vi skal sige tak til andre. I Syrien plejer vi at sige godt nytår og glædelig jul, så det siger vi også i Danmark,« siger Ammar Ibrahim.

Videoen har det seneste døgn fået en varm modtagelse, og på Facebook sender flere nytårshilsner tilbage til de studerende.

'Rigtig godt nytår til jer alle. Gid i må få et godt liv i Danmark!' skriver Lilian Trudslev blandt mange andre.