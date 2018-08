Kim Wall hyldet af løbere over hele verden. I hendes hjemby Trelleborg løb flere hundrede langs hendes faste rute. Blandt løberne var den danske politichef Jens Møller Jensen og anklager Jakob Buch Jepsen, der fik Peter Madsen idømt livstid.

En frisk vind blæser fra vest ind over stranden i Kim Walls hjemby Trelleborg, hvor omkring 500 løbere fredag er mødt op for at mindes den dræbte svenske journalist.

Kim Wall plejede at løbe ture ad stien langs de lave klitter, men i august sidste år løb hun turen for sidste gang. Et interview med den danske opfinder, Peter Madsen, endte fatalt, da han udsatte hende for en grusom behandling og tog hendes liv. Fredag er det et år siden.

Vinden suser i træerne og store bølger slår brusende ind over stranden, som for at bortviske billederne af de forfædelige hændelser i ubåden og lade et klart minde om Kim Wall stå tilbage.

Stemningen blandt løberne er kærlig og livsglad, og dermed også i Kim Walls ånd, fortæller Ingrid Wall, der er overvældet over det store frem møde.

”Det er fantastisk fint, at så mange vil være med til at mindes Kim. For os skal denne dag være en hyldes til livet, og ikke om, hvad der skete i ubåden. Nu vil vi fokusere på livet, og alt det der kommer efter i kraft af fonden. Kim var et nysgerrigt menneske. Hun ville ud og møde almindelige mennesker og fortælle deres historier. Den person der er dømt er gemt bort. Nu handler det om Kim Wall og hendes positive tilgang til livet,” siger Ingrid Wall.

Årsdagen for hendes datters død er gået med at arrangere løbet og tale med journalister. På den måde har hun holdt sig selv beskæftiget på den hårde mærkedag. I en kort, men rørende tale takker hun de mange der er mødt op, og så forsvinder løberne ud i det skånske landskab på ruter af fem, ti og 21 kilometer.

Blandt løberne er drabschef i Københavns Politi Jens Møller Jensen og advokaten Jakob Buch-Jepsen, der var anklager i sagen. Begge har haft sagen tæt inde på livet. Jens Møller Jensen har gennem hele den lange efterforskningen haft tæt kontakt til Kim Walls familie. Jakob Buch Jepsen – der selv er bosat i Sverige – har minutiøst gennemgået alle sagens akter – herunder de makabre obduktionsrapporter - for at gennemhulle Peter Madsens forklaringer om, at Kim Wall døde af en ulykke. På forhånd havde både Jens Møller Jensen og Jakob Buch-Jepsen meddelt pressen, at de deltog i løbet som privatpersoner og at de ikke ønskede at udtale sig.

Ingrid Wall siger til B.T., at hun er glad for deres deltagelse.

”Deres støtte betyder meget for mig. De vil også gerne hylde Kim, og sagen har jo også berørt dem dybt,” siger hun.

Udover løbet i Trelleborg er der også arrangeret løb i København, Stockholm, New York, Beigin, Paris, Istanbul og Tel Aviv, hvor mange af Kim Walls internationale venner og bekendte vil mindes hende.

Deltagerne ved løbene har samlet 142.000 svenske kroner ind til Kim Wall memorial Fund, der støtter kvindelige journalisters arbejde.