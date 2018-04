Har du oplevet noget lignende, så vil BT gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk eller journalisten bag artiklen.

En stor bunke hundemad blandet med metalclips og sikkerhedsnåle. Det fund Robert Bjarnholt gjorde søndag eftermiddag, da han var ude og lufte sin hund på et grønt areal i Søborg nord for København. Nu advarer han andre.

Området, hvor Robert Bjarnholt fandt den store mængde hundemad med de mange metalstykker i, er et populært sted at lufte sin hund for dem, der bor i nærheden. Derfor frygter Robert Bjarnholt, at blandingen kan være lagt på stedet med det formål at skade hunde, der bliver luftet i området.

Til BT fortæller han om fundet, som har rystet ham:

»Jeg opdagede det søndag, da jeg kom hjem fra arbejde omkring klokken fire. Jeg skulle ud og lufte min hund ved Frødings Allé, hvor der et grønt areal, som er populært blandt hundeluftere,« siger Robert Bjarnholt.

»Da vi kommer hen til området, søger min hund hurtigt hen til maden og når lige at hugge lidt i sig, inden jeg kommer derhen og ser, hvad der er blandet i. Det var en stor bunke, og når jeg gravede lidt ned i den var der mange flere metalclips og sikkerhedsnåle. Jeg er dybt rystet over, at nogle kan finde på at gøre sådan noget. Og det virker som om, at det er gjort med vilje for at skade hunde i området,« uddyber Robert Bjarnholt.

Robert Bjarnholt fandt denne bunke hundemad blandet med metalclips, da han var ude og lufte sin hund søndag.

I første omgang besluttede han sig for at tage et billede af bunken med hundemad og metalstykker. Efterfølgende bandt han sin hund til et træ, og så satte han sig til at sortere metalstykkerne fra maden, så hans og andres hunde ikke ville komme til skade ved at spise af den fristende hundemad.

Da han havde luftet sin hund færdig, gik han hjem. Men han besluttede sig for at gå tilbage til området, der ligger ved krydset mellem Gustav Wields Vej og Frødings Allé:

»Jeg måtte binde min hund til et træ, mens jeg sorterede metalstykkerne fra. Den var helt vild efter maden. Da jeg kom hjem, kom jeg i tanker om, at maden kunne være forgiftet, for hvis man kan finde på at blande maden med metalstykker, så kunne man sikkert også finde på at forgifte den. Så jeg gik tilbage og fjernede al maden,« siger Robert Bjarnholt, der har taget sagen op i den lokale beboerforening. Og så regner han med at kontakte politiet i sagen, da han mener, at metalstykkerne potentielt kunne være dødelige for en hund.

»Jeg er totalt rystet. Hvem vil gøre sådan noget mod et levende dyr? Dyret ville lide en forfærdelig død med indre blødninger,« siger han.

Området i Søborg, hvor hundemaden med metalstykkerne i blev fundet.

I forbindelse med det uhyggelige fund delte han billedet med en bekendt Poul Schønbeck, der siden har lagt en advarsel om fundet op i Facebook-gruppen '2860 Søborg.'

Poul Schønbeck fortæller til BT, hvorfor han besluttede sig for at lægge billedet op på det sociale medie:

»Jeg har selv en hund. Og jeg kommer også på området. Så jeg vil advare beboerne i området. Der er en del hundeejere, som lufter deres hunde der. Og de skal advares, da det kan virke som om, der er nogle, som vil skade hunde,« siger han.

BT har kontaktet et par eksperter på området for at få en vurdering af, om de forskellige metalstykker kunne forvolde skade på hunde.

»Hvis der er tale om almindelige papirsclips, ville de sandsynligvis passere igennem en hunds tarm uden problemer. Men det afhænger selvfølgelig af, hvor stor hunden er. Jo mindre hunden er, des større sandsynlighed for, at den ville komme noget til,« siger dyrlæge og medlem af dyrlægeforeningens faggruppe for familiedyr Frederik Meyland-Smith og uddyber:

»En sikkerhedsnål ville som sådan heller ikke være et problem, hvis den er lukket. Men hvis den var åben, kunne den lave alvorlig skade på tarmen,« siger Frederik Meyland-Smith, der bakkes op af formanden for faggruppen familiedyr under Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof:

»En helt almindelig papirsclip ville nok passere igennem. Men det lyder bestemt som om, der er nogle personer, der vil tage andre folks hunde af dage,« siger Hanne Knude Palshof, der har et råd til folk, der frygter, deres hunde har indtaget papirsclips eller sikkerhedsnåle:

»Tag til en dyrlæge med din hund og få taget en røntgen, så kan man blive sikker. Og formentlig vil dyrlægen råde til, at man bare lader papirsclips køre igennem systemet.«

