I løbet af ugen passerer et lavtryk ned over Danmark. Det kan give regn i Nord- og Vestjylland og på Bornholm.

København. En lille smule længe ventet regn forventes i aften og i nat at falde i Nord- og Vestjylland. Men regnen får knap lov til at ramme jorden, før bygerne er overstået - og solen igen titter frem.

Det oplyser vagthavende ved DMI Bolette Brødsgaard:

- Vi ser et lille lavtryk nu, der passerer ned langs kysten. Det kan godt give noget regn i aften, i nat og måske også i morgen. Men det er ikke ret meget, og det kan på ingen måde afværge tørken.

Ifølge vagtchefen er der ikke tale om mere end en enkelt millimeter regn.

- Ja, altså, landmændene bliver nok kede af denne vejrprognose, for som det ser ud nu, står den på endnu mere sol og sommer, fortæller Bolette Brødsgaard.

Lavtrykket betyder, at temperaturerne mandag og tirsdag vil tage et dyk ned og ramme 20-23 grader. Men allerede onsdag er sommervejret tilbage.

- Fra onsdag får vi atter 25 grader, og resten af ugen vil temperaturerne ligge stabilt på 27 grader. Men det er jo også midt i højsommeren, lyder det fra Bolette Brødsgaard.

Der er en chance for, at lavtrykket, der mandag passerer ned over Danmark, senere på ugen kan give noget regn på Bornholm og vind og skyer til resten af landet.

- Som prognoserne er nu, kan der godt komme en del regn på Bornholm. Det er værd at holde øje med, men alt kan jo nå at ændre sig, siger Bolette Brødsgaard.

Og hvor sommeraftenerne sidste år ikke bar præg af sommer og varme, er det stik modsat i år.

- Det bliver igen tørt og varmt, og man må sige, at vi har nogle skønne sommeraftener i vente, hvor man kan sidde ude og nyde det gode vejr.

- Det er en meget højtrykspræget højsommer, så landmændene bliver nok kede af det, når de hører, at regnen heller ikke rigtig kommer denne uge, siger Bolette Brødsgaard.

/ritzau/