Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg ser umiddelbart ikke ud til at være i fare for at miste sit job på trods af en årelang praksis med ulovlige kontrakter, når Rigspolitiet skulle hyre konsulenter og lave indkøb.

Rigspolitiet ved ikke om udbudsreglerne er blevet overholdt ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden 2013-2016. Og kigger man isoleret set på konsulentkøb, så er det kun i 45 procent af tilfældene, at Rigspolitiet har købt korrekt ind.

Alligevel bakker Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) stadig op om rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

»Jeg har noteret mig, at Rigspolitichefen tager sagen dybt alvorligt og vil sikre, at samtlige af anbefalingerne bliver implementeret, og at udbudsreglerne fremadrettet overholdes,« skriver han i et skriftlig svar.

Justitsministeren er ked af forløbet.

»Vi skal kunne have tillid til, at politiet følger landets love. Det har desværre ikke været tilfældet på indkøbsområdet. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt,« skriver han.

PWC-rapporten blev offentliggjort i dag og kommer, efter at BT siden juni 2016 år har kunnet afsløre, hvordan tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen gav konsulenterne Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens opgaver for mere end 43,3 millioner kroner på tre år fra 2011 til 2013, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

Tidligere i dag meddelte Rigspolitiet så, at Bettina Jensen er blevet politianmeldt, fordi der i PWC-rapporten er indikationer på vennetjenester, og at konsulentopgaver er givet på baggrund af tætte personlige relationer.

Desuden har Rigspolitiet bedt Kammeradvokaten om, at undersøge om afdelingschefens fratrædelesesgodtgørelse kan betales tilbage, ligesom Kammeradvokaten skal vurdere, om der kan kræves penge for overbetaling af såkaldte juniorkonsulenter, som Konsulentgruppen har stillet til rådighed.

Det siger PWC-rapporten Der er identificeret en tæt venskabelig relation af privatlignende karakter mellem en tidligere afdelingschef i Rigspolitiet og en ekstern konsulent, som kan indikere en mulig vennetjeneste.

Der er indikationer på, at kontrakter med flere konsulentfirmaer baserer sig på tætte relationer til en tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, og er indgået med direkte tildeling efter den tidligere afdelingschef er ansat i Rigspolitiet.

Der er identificeret en mulig interessekonflikt i form af to middage mellem samme tidligere afdelingschef i Rigspolitiet og en leverandør.

Der er identificeret eksempler på, at udbudsreglerne formentlig er blevet misbrugt med assistance fra Rigspolitiets Koncernindkøb ved tildeling af to konsulentopgaver.

Der er sket brud på politiets interne retningslinjer i forbindelse med tildeling af en konsulentopgave til en tidligere medarbejder.

Der er betalt en høj pris for juniorkonsulenter ved, at en leverandør har faktureret mere end den tilbudte timesats på den anvendte SKI-aftale for juniorkonsulenter.

Der er flere eksempler på, at der er sket forudbetaling af konsulentydelser til levering i efterfølgende periode med henblik på at tilpasse omkostninger til budgettet. Det er i strid med budgetvejledningen.

Flere politikere på Christiansborg er tilfredse med, at Rigspolitiet nu har taget en konsekvens af sagen.

»Desværre er konklusionerne ikke overraskende. Vi har fået mange indikationer på, at lovgivningen ikke er blevet overholdt. Det her understreger også, hvorfor det var så vigtigt at få lavet denne her eksterne undersøgelse,« siger retsordfører for Socialdemokraterne Trine Bramsen, der tilføjer, at hun har tillid til Jens Henrik Højbjerg.

»Der er ikke noget, der peger på, at Rigspolitichefen har været involveret i alt det her. I stedet peger det på en central medarbejder, som har haft et stort tillidshverv i Rigspolitiet, og som bestemt ikke har formået at overholde reglerne. Derfor mener jeg også, at det er helt rigtigt, at man har valgt at politianmelde vedkommende,« siger Trine Bramsen.

Også hos Dansk Folkeparti er man tilfreds:

»Jeg er lettet over, at man endelig er kommet til bunds i den her sag. Jeg synes, man har været for lang tid om at reagere, og nu er det godt, at man kan komme videre efter en meget trist sag for Rigspolitiet,« siger retsordfører Peter Kofoed Poulsen

»Da BT begyndte med at bringe de her historier, syntes vi, at der skulle ryddes op. Det lange tilløb er selvfølgelig kedeligt, men nu er man så trods alt kommet hertil, og det skal vi glæde os over,« siger han.