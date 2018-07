En af Danmarks rigeste iværksættere, Henrik Lind, sælger sit livsværk for den nette sum af tre milliarder kroner. Køberen er det norske olieselskab Equinor.

I forvejen er han meget godt ved muffen, den aarhusianske erhvervsmand og iværksætter Henrik Lind. Han regnes som en af landets rigeste af slagsen og er ifølge Berlingske god for flere milliarder kroner.

I denne uge kom der så endnu et boost til bankbogen. Han har nemlig solgt sit eget firma, Danske Commodities, som han stiftede tilbage i 2004, og som han selv er direktør for. Køberen er norske Equinor, som vi tidligere kendte under navnet Statoil.

Prisen er ikke mindre end 400 mio. euro eller godt og vel tre mia. kroner, skriver finans.dk.

»Købet markerer et spændende nyt kapital i Danske Commodities' væksthistorie. Under Equinors ejerskab vil Danske Commodities få glæde af en stærkere finansiel position og en portefølje af aktiver af gas og vedvarende energi over hele Europa, som kan optimeres ... og give yderligere handelsmuligheder,« siger Henrik Lind i en meddelelse.