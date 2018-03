Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Borgerne i byen Vrensted nær Løkken i Nordjylland har store dele af mandagen og hele tirsdagen været nødsaget til at koge vandet, før det har været forsvarligt at drikke.

Byens lokale vandværk, Vrensted Vandværk, havde nemlig fundet coliforme bakterier i vandet, og derfor hængte vandværkets ansatte sedler op rundt om i byen for at advare borgerne imod at drikke vandet uden at koge det først.

Men den måde at advare borgerne er ikke faldet i god jord hos flere af de lokale. På Facebook-gruppen Vrensted, der er et samlingspunkt for byens små 300 borgere, kritiserer flere nu vandværket for at være alt for langsomme til at få informeret borgerne.

Blandt andet skriver René Nielsen dette opslag:

I opslaget skriver René Nielsen blandt andet, at han først blev gjort bekendt med problemet mandag aften klokken 21.30, selvom han efterfølgende kunne læse, at problemet var kendt mange timer forinden.

Flere andre Vrensted-borgere melder sig ind i det kritiske kor, og en påpeger, at den lokale børnehave, Børnehuset Mariehønen, allerede klokken 11 om formiddagen havde skrevet på Facebook, at de var blevet kontaktet af vandværket, der havde gjort opmærksom på det bakterieinficerede vand.

BT har fået fat i René Nielsen, der uddyber sin kritik:

»Jeg bor uden for byen, og jeg var gået i seng mandag aften, da jeg pludselig bliver banket op af en dame, der vifter med en flyer og fortæller, at vandet er forurenet. Jeg tror, at det lige er sket, men da jeg går ind på Facebook, kan jeg se, at børnehaven i byen allerede var bekendt med det mandag morgen. Jeg tænker bare: Hvorfor har der ikke været en bedre og hurtigere information? Jeg kan huske, at der i Klarup syd for Aalborg kørte en politibil rundt med højttaler og informerede om beskidt vand, da det skete der,« fortæller René Nielsen, der i øvrigt oplyser, at hans hund har fået diarré efter at have drukket vandet i løbet af weekenden.

Mens BT taler med René Nielsen, skriver en repræsentant fra Vrensted Vandværk et opslag i Vrensted-gruppen på Facebook, hvor vandværket oplyser borgerne om, at de endnu ikke skal drikke vandet fra hanen uden at koge det først. Den status kommer dog alt for sent, hvis man spørger René Nielsen:

»Der er gået halvandet døgn, og det er helt forrykt, at de først nu melder noget officielt ud på eksempelvis Facebook. Hele dagen i dag har man manglet en status, hvor de eksempelvis kunne skrive 'Forholdene er sådan her lige nu, og I kan forvente en ny status om 12 timer' eller sådan noget. Med noget så kritisk som vandforsyning skal der bare være information, og det har der ikke været. Det er sgu lidt amatøragtigt,« siger René Nielsen.

BT har været i kontakt med en repræsentant fra vandværket og præsenteret vedkommende for borgernes kritik.

Vandværket ønsker dog ikke at kommentere på kritikken.