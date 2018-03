René Køhrsen blev vækket med et kæmpe brag, da han lå og sov på sofaen tidlig lørdag morgen. Da René noget omtumlet rejste sig op, ventede der ham noget af et chok.

»Da jeg kiggede op, kunne jeg se, at hele den ene side af huset pludselig lå inde i stuen. 'Hvad er det, der sker?', tænkte jeg,« siger René Køhrsen til BT.

Den 43-årige sønderjyde var blevet vækket af en vildfaren bilist, der klokken 5.56 bragede direkte ind i siden på det hus, han lejer på Kongevejen i den sønderjyske by Tiset.

Selvom René Køhrsen lå og sov i stuen, hvor bilen ramte, kom han intet til. Hans 17-årige søn var heldigvis ikke hjemme og hunden slap også uskadt. Det samme kan man bestemt ikke sige om huset.

»Det ligner én stor byggeplads. Der er murbrokker og ødelagte møbler overalt i stuen, og tre af vinduerne er smadret. Det samme er facaden, der hvor bilen ramte. Lige fra gulv til loft,« forklarer Réne Køhrsen, som først flere timer efter ulykken fik mulighed for at besigtige skaderne indefra huset.

Sådan så huset ud efter ulykken. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Foto: Privat Sådan så huset ud efter ulykken. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Foto: Privat

Umiddelbart efter ulykken skyndte han sig ud på vejen af frygt for, at huset ville styrte sammen. Kongevejen i Tiset var spærret i flere timer, mens beredskabet fik afstivet huset. I mellemtiden søgte René tilflugt hos en nabo.

»Heldigvis har jeg nogle gode naboer og venner, jeg kan bo hos det næste stykke tid. For der er en hel del, der skal repareres, før huset bliver beboeligt igen,« siger han.

Beredskabet måtte tilkaldes og afstive huset, da der var frygt for at det ville styrte sammen. Foto: Privat Beredskabet måtte tilkaldes og afstive huset, da der var frygt for at det ville styrte sammen. Foto: Privat

I betragtning af at hans hjem netop er blevet smadret, tager René Køhrsen situationen med både overskud og en god portion humor.

»Jeg har det jo fint. Det vigtigste er, at der ikke var nogen, som kom alvorligt til skade. Det var jo lige før, man kunne have budt ham bilisten på en kop Gevalia-kaffe, som man jo giver til uventede gæster,« siger han og griner.

Dog ærgrer timingen ham noget. For forsikringsselskabet kan på grund af påsken først komme på tirsdag og besigtige skaderne på huset.

Den 27-årige bilist var fastklemt i sin bil efter kollisionen med Renés hus. Han blev kørt på hospitalet i bevidstløs tilstand, men slipper heldigvis uden alvorlige skader eller mén. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til BT, at føreren 'slap utrolig heldigt fra ulykken' og forventes udskrevet fra hospitalet senest påskesøndag. Blodprøven viste intet tegn på stoffer eller alkohol, så den 27-årige bilist bliver ikke sigtet.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor han mistede herredømmet over sin bil og bragede ind i Renés hus.