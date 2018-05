Musikken buldrede ud af højtalerne, ølflaskerne lå tomme på gulvet, og på bordene dansede mellem 200 og 250 gymnasieelever - flere med alkoholen brusende i blodet.

Det var synet, der tirsdag formiddag mødte rektoren på Slagelse Gymnasium - Lotte Büchert - i skolens kantine. Og det var det, der gjorde, at hun valgte helt at aflyse afgangselevernes traditionsrige sidste skoledag onsdag, hvor det ellers var planlagt, at de skulle mødes til morgenmad og hygge, før eksamenerne blev offentliggjort, og læseferien blev skudt i gang.

»Det er en af de sværeste beslutninger, jeg har truffet i min tid som leder,« siger hun dagen derpå.

Det var heller ikke en beslutning, der vakte stor glæde hos de festende 3.g-elever - selvom Lotte Büchert for en uge siden havde gjort det klart, at sidste skoledagsarrangementet ville blive aflyst, hvis eleverne drak alkohol i skoletiden tirsdag.

Faktisk begyndte en stor del af flokken at buhe højlydt af deres rektor, da hun forsøgte at få stoppet festen.

»Når der så står 200-250 elever og buher af mig, når jeg slukker for deres musik, fordi de er fulde, og fornuften er røget ud, så følte jeg mig da også lidt truet. Der var ikke nogen, der gjorde noget, men når der står en stor menneskemængde foran én, så kan det godt være lidt angstprovokerende, når man står der helt alene,« forklarer Lotte Büchert.

»De hoppede på bordene, sang og skreg og var fulde. Der lå ølflasker, shotsflasker og jeg ved ikke hvad på gulvet. De var fuldstændig ustyrlige.«

Tidligere har der på gymnasiet været afholdt sidste skoledags-fejring tirsdag aften, efter undervisningen var slut. Men det besluttede rektoren at ændre til et morgen- og formiddagsarrangement i år.

»Sidste år oplevede jeg en sidste skoledag, hvor eleverne mødte fulde op i skole og var fulde hele dagen. Da der var middag om aftenen, var der en del elever, der ikke mødte op, fordi de åbenbart lå og sov den ud derhjemme. Da vi skulle offentliggøre eksamenerne midnat, var der stort set ingen elever tilbage,« siger hun og tilføjer:

»Det var med udgangspunkt i det, at jeg besluttede mig for, at jeg ville ændre traditionen, så vi kunne gøre tirsdag til en helt almindelig skoledag og lave sidste skoledag onsdag.«

'Jeg er rystet'

Alligevel var beslutningen om helt at aflyse arrangementet for alle afgangseleverne svær at træffe. Særligt fordi, det ikke var alle elever, der drak eller var en del af festlighederne, og HF-eleverne var slet ikke på skolen, da de havde 'skrivedag'.

»Vi er alle sammen utroligt kede af, at det endte på den her måde,« siger rektoren, der forklarer, at hun ikke forstår, hvorfor det kom så vidt.

»Jeg har involveret vores elevråd og forskellige festudvalg på skolen i beslutningen om at ændre den her sidste skoledag efter oplevelsen sidste år. Jeg forstår ikke, hvorfor så mange elever så pludselig 'hijacker' dagen i går og gør den til deres sidste skoledag. De har selv været med til at sætte rammerne, men de rammer har de åbenbart ikke kunnet respektere, og det, synes jeg, er sørgeligt. Jeg er rystet over, at nogle af mine elever kan finde på at gøre sådan noget.,« fortæller Lotte Büchert.

Er det i orden at aflyse sidste skoledag for alle elever, fordi nogle elever har været berusede dagen før?

At gymnasieeleverne på den måde lavede et 'oprør' er dog ikke noget, der kommer til at ændre på rektorens beslutning i forhold til fremtidige sidste skoledagsfestligheder.

»Det er klart, at sådan en oplevelse skaber stof til eftertanke, og vi skal selvfølgelig tilbage og evaluere på, hvad vi kunne have gjort anderledes, og hvordan vi kan gøre det bedre næste år, men det kommer ikke til at ændre noget. Jeg kommer til at holde fast i en alkoholfri skole. Jeg vil ikke have, at der drikkes alkohol i skoletiden,« siger hun.