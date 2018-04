Det er nu, man skal spille Lotto, hvis man vil forsøge at vinde en historisk stor sum penge. Danske Spil oplyser nemlig, at puljen har bevæget sig op på den største sum i hele fire år.

'Vi vil jo helst, at puljen går hver uge, så vi kan udklække flere millionærer. Men når den nu ruller videre, glæder vi os naturligvis også over, at vi nu er så højt oppe som hele 35 millioner. Det giver noget ekstra spænding til spillet og giver plads til de lidt større drømme,' siger administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl, i en pressemeddelelse.

I aften er det første gang i Lottos historie, at der er gået seks uger, uden at puljen er blevet vundet. Og derfor har den bevæget sig op på 35 millioner kroner, det største beløb i fire år.

Den store pulje er ikke blevet set siden 2013, hvor der gik fem uger, før der var en heldig spiller, der fangede de syv rigtige tal. Da kom puljen op på hele 52 millioner kroner.

Dengang var omsætningen på Lotto højere, og derfor var puljen større, end den ville være i dag.

Der er mulighed for at vinde det rekordstore millionbeløb lørdag aften. Og Danske Spil er uanset hvad sikre på, at der er to danskere, der efter weekenden kan kalde sig millionærer.

Lotto har nemlig en Millionærgaranti, der sikrer, at to danskere hver lørdag vinder en million kroner. Der trækkes lod om de to milliongevinster blandt alle de rækker, der har gevinst.

Danske Spil efterlyser i øvrigt en Millionærgaranti-vinder fra sidste uges spil, som har købt en Lotto-kupon i Centrumkiosken i Klostergade i Maribo.