Der er en stor stigning i antallet af danskere, der frivilligt blokerer sig fra at kunne gamble online.

København. Flere og flere danskere giver sig selv det røde kort, når det gælder gambling på eksempelvis en fodboldkamp via internettet.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ved udgangen af 2017 havde 12.877 personer registreret sig selv i Spillemyndighedens såkaldte Rofus-register.

Det er en stigning på 46 procent i forhold til året før. Det viser Spillemyndighedens årsrapport.

Hos Rofus (Register for Frivilligt Udelukkede Spillere) kan man ved få klik og NemID blokere sig selv fra onlinespil hos alle spilleselskaber med licens i Danmark.

Derudover kan man blive afvist, hvis man dukker op i døren ved et kasino i Danmark.

Stigningen i antallet af danskere, der selv melder sig i registret, vækker opsigt hos fagfolk og politikere.

- De nye tal viser med al ønskelig tydelighed, at der er mange, som har problemer. De kan se, at pengene er løbet løbsk. Men på denne måde kan de måske få stoppet sig selv i tide, siger Michael Bay Jørsel, der er leder ved Center for Ludomani.

Hos Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, vækker stigningen bekymring.

- Jeg ser de flere Rofus-registrerede som et udtryk for, at andelen af danskere med en decideret spilleafhængighed er i en problematisk og kraftig stigning i disse år, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/