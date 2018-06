Den sensationelt solskinsrige maj måned har givet rekordmange udkald til brande landet over.

Hele 1.434 gange er det kommunale brandvæsen blevet tilkaldt på månedens 31 dage, viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Det er det højeste antal i de seneste fem år.

Ifølge operationschef hos Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, skyldes mange brande ukrudtsbrændere og engangsgrill, der bliver smidt ud uden at være slukket, men ind imellem er det mere end blot en skraldespand, der går ild i.

Fakta Udkald til brande i maj 2013: 1.236 2014: 1.055 2015: 920 2016: 1.299 2017: 1.327 2018: 1.434 Kilde: Beredskabsstyrelsen

Det var tilfældet lørdag aften, hvor en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i København stod i flammer.

Ilden og den efterfølgende brandindsats betyder nu, at 30-årige Maria Luckow-Nielsen og hendes kæreste skal genhuses. Da hun bor i naboopgangen til de lejligheder, der udbrændte under infernoet, er hendes hjem ikke fortæret af flammerne. Men slukningsarbejdet, der varede indtil søndag morgen, har efterladt et ubeboeligt hjem.

Maria Luckow-Nielsen var på familiebesøg, da hendes underbo ringede for at fortælle, at ejendommen i Københavns Nordvestkvarter var i brand.

Jeg var bare i chok. Der løb tusind tanker gennem mit hoved, men alligevel kunne jeg ikke samle en eneste tanke. Alt så bare voldsomt ud, og jeg stod bare i uvished om, hvor slemt det var Maria Luckow-Nielsen

Hun hastede hjem og så da med egne øjne, hvordan massevis af brandmænd kæmpede for at redde hendes hjem fra den voldsomme brand, der hærgede i timevis og gav brand- og vandskader i 12-14 lejligheder.

»Jeg var bare i chok. Der løb tusinde tanker gennem mit hoved, men alligevel kunne jeg ikke samle en eneste tanke. Alt så bare voldsomt ud, og jeg stod bare i uvished om, hvor slemt det var,« siger hun om oplevelsen.

Maria Luckow-Nielsen fortæller, at hun sammen med sin kæreste nu flytter på hotel i en uges tid, inden de bliver genhuset.

»Vores lejlighed er meget, meget vandskadet. Det er gulv, loft og paneler, det er gået mest ud over. Brandvæsenet har dækket meget af, men hvor meget, der er reddet, kan jeg ikke sige lige nu,« fortæller hun fra sin telefon, mens hun besigtiger lejligheden.

»Der er ikke nogen, der har overblik over, hvor lang tid vi skal være genhuset. Det er frustrerende og stressende. Personligt har jeg brug for, at der er nogen, der siger, at ‘nu gør du sådan.’ For det er så uoverskueligt. Det er ens hjem. Vi har boet her i syv år, og nu ved vi ikke, hvornår vi kommer tilbage,« siger hun.

Der er indført afbrændingsforbud i 43 kommuner på grund af tørke.

Ifølge DMI har der aldrig været flere solskinstimer i maj, end det var tilfældet i år. Hele 363 solskinstimer blev det til. Det resulterer da også i, at tørkeindekset mange steder i landet topper på ti ud af ti.

Og kombinationen af tørt og solrigt vejr medfører som regel travlhed hos Hovedstadens Beredskab, lyder det fra operationschef Tim Ole Simonsen. For når danskerne griller, opstår der risiko for brand.

»Vi har meget at se til. Det er som regel mindre brande på steder, hvor folk samles, og det sker ofte, når det er godt vejr. Typisk er det engangsgrill, der bliver sat på underlag, der kan brænde. Eller også bliver de bortskaffet i en container uden at være helt slukket. Nogle dage kan vi godt køre fire eller fem gange i Fælledparken for at slukke ild i en skraldespand,« siger han.

Der er indført afbrændingsforbud i 43 kommuner på grund af tørke.