Den danske rejsekonge Stig Elling er blevet ramt af depression. Derfor vil han nu bede om tre måneders orlov for sit virke i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg Rådhus.

Det skriver TV2 Lorry.

Til BT fortæller Stig Elling, som i en årrække var Star Tours ansigt udadtil, om årsagen til, at han ønsker orlov:

»Situationen er den, at jeg skal på dupperne igen. Og det skal jeg bruge lidt tid til. Folk, som har haft en depression, ved, at det er noget, som kræver tid at komme sig over. Og derfor har jeg bedt om orlov. Det finder jeg ud af på mandag, når der er møde i kommunalbestyrelsen, om jeg får,« siger Stig Elling, der er blevet 70 år og til dagligt arbejder som ambassadør for rejsearrangøren Bravo Tours.

'Jeg er stadig kun et menneske'

På trods af sin depression er det planen, at han skal fortsætte med at arbejde i den stilling de kommende tre måneder, hvor han håber på at have orlov fra kommunalbestyrelsen.

»Det er planen, jeg fortsætter hos Bravo Tours. Men jeg har haft for mange jern i ilden med det job og arbejdet på rådhuset også. Men nu skal jeg have lidt tid til at komme mig,« siger Stig Elling, der regner med at vende stærkt tilbage.

»Jeg har været i rejsebranchen i 52 år, og det er min tredje tur på rådhuset. Og det vil jeg meget gerne tilbage til. Men jeg er stadig kun et menneske, og jeg bliver nødt til at lytte lidt til mig selv. For man skal ikke forsøge at gå på vandet, hvis man ikke kan,« siger Stig Elling.

Stig Elling sidder i kommunalbestyrelsen for De Konservative på Frederiksberg i midten af København. Han blev nok engang valgt ind i november, hvor han fik 449 personlige stemmer. Det er dermed hans tredje tur i kommunalbestyrelsen.

»Jeg har været vant til at arbejde 365 dage om året, 24 timer i døgnet hele mit liv, men nu skal jeg bruge tid på at komme ovenpå igen for mig selv og mine kære,« slutter Stig Elling.