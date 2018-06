Billetter til populære feriedestinationer for danskerne bliver solgt til halv pris, siger rejseekspert.

København. Det er ikke alle, der er lige glade for de varme temperaturer, der har bredt sig over Danmark.

For i takt med at soltimerne i landet bliver flere, er der færre, der booker ferier til sydligere feriedestinationer.

Det vurderer Stig Elling, der har 56 års erfaring i rejsebranchen og nu er tilknyttet Bravo Tours som såkaldt rejseambassadør.

- Det er jo ikke det bedste vejr for charterbranchen. Hvis jeg sagde det, ville jeg lyve.

- Vi står i den situation, at specielt de sidste pladser er vi nede i meget, meget lave priser, siger han.

I maj har det været usædvanligt varmt og solrigt.

På månedens næstsidste dag blev alletiders rekord for soltimer på én måned slået. Det skete, da antallet af soltimer passerede 347 timer og dermed blev det højeste, siden DMI begyndte sine registreringer i 1920. Samlet endte maj på 363 timer med sol.

Og lørdag blev årets hidtil varmeste temperatur målt med 29,8 grader i Midtjylland.

Helt skidt ser det dog ikke ud, når man ser ud over branchen, lyder vurderingen.

- Det er ikke sådan, at vi står med favnen fuld af rejser. Men vi har rejser, og vi må sælge dem billigt i sidste øjeblik.

Men over hele linjen har der været en tendens til, at charterbranchen har haft en godt forsalg i løbet af året.

- Det er ikke sådan, at det bliver en katastrofe på nogen måde. Men en økonomisk lussing vil det altid blive, når man står i sådan en situation som denne her, siger Stig Elling.

Det gælder særligt for populære danske destinationer som de græske øer, fastlandet i Grækenland, Tyrkiet, Italien og Portugal.

Du kan komme afsted for halv pris, påpeger Elling.

- Jeg indrømme, at jeg kan ikke kan mindes eller huske, at vi har haft sådan en situation som denne her.

- Det er klart, at det giver en effekt, som vi ikke bryder os om. Det er ikke chartervejr lige i øjeblikket.

Hos rejseselskabet TUI lyder meldingen, at der i øjeblikket ikke er lige så mange danskere, der henvender sig om salg af rejser, som normalt på denne tid.

- Vi har selvfølgelig oplevet et lille fald i vores efterspørgsel af rejser her sidst i maj og start juni. Men danskerne har booket tidligt i år, siger pressetalsmand Alexander Brohus Jensen.

Ifølge ham er prisen faldet på nogle rejser, men slet ikke så meget, som man kunne frygte.

/ritzau/