Region Hovedstaden frygter for patientsikkerheden på flere hospitaler, der oplever nedbrud og driftsstop.

København. Flere af hovedstadens store hospitaler er i elendig forfatning.

Nogle steder kan det gå ud over behandlingen af patienter, konkluderer en ny rapport, som Region Hovedstaden ifølge Berlingske har udarbejdet.

På Rigshospitalet og Herlev Hospital er bygninger og anlæg så nedslidte, at der jævnligt opstår nedbrud og driftsstop i eksempelvis elevatorer samt svigt i systemer, som forsyner patienter med ilt.

- Vores hospitaler er i alarmerende dårlig stand. De forhold, vi mange steder byder patienter og medarbejdere, er under al kritik, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Ifølge rapporten er der brug for 700 millioner kroner over de næste ti år for at rette op på de mange problemer og mangler.

Hos organisationen Danske Patienter kalder direktør Morten Freil det "dybt problematisk", at hospitalerne i hovedstaden er i så dårlig forfatning.

Formanden for Region Hovedstaden erkender, at man historisk ikke har været gode nok til løbende at investere tilstrækkeligt i vedligehold af bygningerne.

Samtidig har milliardinvesteringer i nye supersygehuse været med til at skygge for udfordringen med at få vedligeholdt de eksisterende bygninger, påpeger hun.

Sophie Hæstorp Andersen mener således, at regeringen må på banen og bidrage med flere penge til vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

Synspunktet møder dog ikke den store forståelse hos sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Regionerne har selvfølgelig fortsat ansvaret for at vedligeholde de øvrige sygehuse, og det skal Region Hovedstaden få styr på, siger hun til Berlingske.

Regionerne og regeringen forhandler i øjeblikket om næste års økonomi.

