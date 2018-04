Den 27-årge reality-kendis og personlige træner Gustav Salinas har lavet et af sine livs største investeringer.

Han har nemlig købt et helt fitnesscenter, afslører han på sin Instagram-konto.

'Det er med den største glæde, at jeg nu kan afsløre, at jeg åbner mit eget fitnesscenter,' skriver Gustav Salinas i et opslag på Instagram.

Forinden afsløringen af købet havde reality-stjernen allerede løftet en lille smule af sløret for, at en stor nyhed ventede.



'Det største øjeblik i mit liv er lige sket! Jeg har lige skrevet under på noget meget stort, så et nyt eventyr er lige om hjørnet':

Fitnesscenteret kommer til at hedde FitnessNu Hilleørd, er 2000 m2 stort og ligger altså i Hillerød. Købsaftalen underskrev reality-kendissen tirsdag, og lige nu er han ved at lægge sidste hånd på de praktiske ting.

Blandt andet oplyser Gustav Salinas, at der kommer en intropris på medlemskab hele måneden ud. Allerede nu kan man tilmelde sig for 299 kroner om måneden uden oprettelsesgebyr.

Fitnesscenteret kommer blandt andet til at indeholde fitnessmaskiner, varmtvandsbassin, saltvandsbassin og en sauna, oplyser Gustav Salinas.

'Jeg har købt det nuværende Fitnesscenter Kimovi Aqua, som bliver omdøbt til FitnessNu Hillerød. I det nuværende center, er der både holdsal, spinningsal, yogasal, fitness, funktionel træningsområde, stort varmtvandsbassin, saltvandsbassin og sauna, men det bliver endnu vildere. Jeg har nemlig lige lavet en ordre hos Fitness Engros, og der kommer snart en masse nye maskiner, så det bliver uden tvivl Danmarks vildeste center. Luksus som alle har råd til,’ skriver Gustav Salinas på Instagram.

Gustav Salinas. Foto: Sarah Christine Nørgaard

De næste uger skal han bruge på at istandsætte sit nye fitnesscenter, så det kan blive klar til at slå dørene op for kunderne.

»Jeg skal renovere det og har lige købt nye maskiner. Jeg regner med, at jeg laver den store release om cirka seks uger, der er ikke sat en fast dato endnu,« siger Gustav til Seoghør.

Danskerne så første gang Gustav Salinas i 2008, da han var med i 'Dagens mand' på TV 2.

Efterfølgende tog hans karriere fart, og han var med i en lang række realityprogrammer. Ved siden af har han uddannet sig til personlig træner.