Reaktionerne strømmer ind fra hundredvis af danskere, efter nyheden om Morten Jensens dødsfald kom ud.

På BTs Facebookside beskriver mange, hvordan Morten fik smilet frem på deres læber, og hvordan de viste, at man godt kan være livsglad, selvom man lider af Downs Syndrom.

'Er jeg helt gak gak mor?'

Som 14-årig blev Morten Jensen kendt fra programmet 'Er jeg da helt gak, mor?' Onsdag afgik han ved døden som blot 41-årig.

De to unge mænd med Downs Syndrom, Morten Jensen og Peter Palland, blev landskendte, da de var med i programmet 'Er jeg da helt gak, mor?', der blev sendt på TV 2 i 1991.

FODBOLDSPILLEREN MARTIN JØRGENSEN OG DE TO MONGOLER MORTEN JENSEN OG PETER PALLAND. Foto: NILS MEILVANG FODBOLDSPILLEREN MARTIN JØRGENSEN OG DE TO MONGOLER MORTEN JENSEN OG PETER PALLAND. Foto: NILS MEILVANG

Programmet storhittede hos danskerne, som nød at se de to 14-årige drenges hverdag blive dokumenteret.

Siden er makkerparret blevet en folkekær duo, som i den grad har gjort sig bemærket.

Også på det sociale medie Twitter bliver Morten mindet.

Ingen har som Morten, Peter, Anna og ikke mindst @nicktv2oj gjort, at min seje bror med Downs er blevet accepteret og modtaget med åbne arme overalt. Tak for alt, Morten https://t.co/lgyeRQW5Od — Laurits Lyck (@LLyck) May 9, 2018

Manden bag

Programmets idé opstod, da sportsjournalisten Nick Horup opdagede Morten og Peter og deres veninde, der også var en del af programmet, Anna Ahleson, til svømning i Ringsted.

Nick Horup endte med at blive en god ven af makkerparret og har siden programmets afslutning, stadig haft et tæt forhold.

Journalisten Nick Horup(øverst tv) fik selskab Anna Ahleson(nederst tv), Peter Palland (nederst th) og Morten Jensen(øverst th), da han torsdag jan. 4, modtog den årlige Gerlev-Prisen for de tv-udsendelser, han lavede for TV 2 Sporten om de tre udviklingshæmmede unge. Foto: BRIAN RASMUSSEN Journalisten Nick Horup(øverst tv) fik selskab Anna Ahleson(nederst tv), Peter Palland (nederst th) og Morten Jensen(øverst th), da han torsdag jan. 4, modtog den årlige Gerlev-Prisen for de tv-udsendelser, han lavede for TV 2 Sporten om de tre udviklingshæmmede unge. Foto: BRIAN RASMUSSEN

Morten Jensen var især glad for musik, og lyttede blandt andet til musik fra Danser med Drenge, Roxette og Infernal.

Derudover var han en stor fortaler for Socialdemokratiet.

