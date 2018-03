Anmelderne kvitterer med fire og fem stjerner for den nye film "Så længe jeg lever" om sangeren John Mogensen.

København. Anmelderne tager godt imod filmen "Så længe jeg lever" om den danske sanger John Mogensen, der i 1970'erne huserede på de danske hitlister med sange som "Der er noget galt i Danmark".

Særligt hovedrolleindehaveren Rasmus Bjerg får med sin portrættering af Mogensen, der døde som blot 48-årig i 1977, anmelderne op at ringe.

Ekstra Bladet noterer sig, at Rasmus Bjerg leverer sit livs bedste præstation, som, hvis ikke meget går galt, gerne skal resultere i et par filmpriser.

- Der skal vist ske noget helt epokegørende, hvis ikke Bjerg løber med et par statuetter, når det danske filmår 2018 engang skal gøres op, skriver Ekstra Bladet og kvitterer med fire stjerner.

Jyllands-Posten er en smule mere begejstrede for "Så længe jeg lever", som honoreres med fem stjerner.

Her nævnes ligeledes, at Rasmus Bjerg kan "glæde sig til næste års prisoverrækkelser efter denne præstation".

Også Politiken begejstres af portrætteringen af John Mogensen.

- Med en strålende Rasmus Bjerg til at give skikkelsen et ordentligt læs kød og blod får Bornedal skabt en John Mogensen, der lever, ånder, hærger og helt regulært interesserer, skriver Politiken og giver fire hjerter.

John Mogensen havde både succes som en del af kvartetten Four Jacks og som solist. Han havde dog et alkoholproblem, der endte med at tage livet af ham, men filmen er mere end det, mener Jyllands-Postens anmelder.

- Historien om John Mogensen er en forfaldshistorie, men det er også i hænderne på Bornedal blevet en kærlighedsfilm og en elegant komedie, skriver mediet.

Filmen, som har premiere torsdag, er instrueret af Ole Bornedal.

/ritzau/