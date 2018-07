Megen kriminalitet bliver forebygget ved at have bandemedlemmer og rockere bag tremmer, konkluderer rapport.

København. Justitsministeriet har undersøgt, hvor mange forbrydelser samfundet undgår ved at fængsle rockere og bandemedlemmer, skriver Jyllands-Posten.

Ofte fortæller kriminologer og strafferetseksperter, at kriminelle ikke bliver bedre mennesker eller mindre kriminelle af at sidde bag tremmer.

Men så længe de sidder bag tremmer, kan de ikke begå nye forbrydelser, og Justitsministeriets rapport giver et skøn over, hvor mange "sparrede forbrydelser", der var tale om i 2016.

Ved at have rockere og bandemedlemmer væk fra gaden og spærret inde bag tremmer har man forebygget knap 1200 forhold vedrørende straffeloven og godt 1500 forhold vedrørende særlove, lyder vurderingen.

Særlovene kan eksempelvis være loven om euforiserende stoffer eller færdselsloven.

Der er tale om antagelser ud fra nogle beretninger af, hvad indespærringen samlet set har sparet borgerne for at blive udsat for af blandt andet vold, tyveri og meget andet, understreges det i rapporten.

Undersøgelsen omfatter 769 personer, som i 2016 var registreret hos politiet som rockere eller bandemedlemmer.

Mod dem blev der rejst over 5000 sigtelser og truffet fældende strafferetlige afgørelser i knap 4000 forhold om blandt andet drab og drabsforsøg, vold, indbrud, våbenbesiddelse og overtrædelse af færdselsloven.

Det er en mindre del af de indespærrede rockere og bandemedlemmer, der står bag en stor del af kriminaliteten.

Mere end halvdelen af den "sparede nye kriminalitet" kan dermed tilskrives 50 af de 769 personer ifølge rapporten.

Den samlede mængde kriminalitet begået af de 769 rockere og bandemedlemmer i 2016 har kostet samfundet 315 millioner kroner, fremgår det af rapporten.

Det er Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, der har bestilt rapporten, for at danskerne kan få indblik i omkostningerne af bande- og rockerkriminaliteten.

/ritzau/