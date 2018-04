Når Nationalmuseet i København i denne weekend aktiverer den nye ‘kedsomhedsknap’ for børn, handler det ifølge direktør Rane Willerslev om langt mere end skæg og ballade og at få liv i kludene på det 168 år gamle museum. Det handler om ren og skær overlevelse.

For da den 46-årige eventyrer og professor i social antropologi sidste sommer tiltrådte stillingen som Nationalmuseets nye direktør, var en del af ‘velkomstpakken’ pålagte nedskæringer på to pct.

»Og det er noget lort, for det svarer til otte fuldtidsstillinger om året,« siger Rane Willerslev ligeud og fortsætter:

»I stedet for at nedskære har vi valgt at satse på at kompensere gennem et betalende publikum, at få publikum til at gide komme ind på Nationalmuseet. Det er et spørgsmål om økonomisk overlevelse.«

Nedskæringer var dog ikke det eneste, han fik overdraget sammen med nøglerne. På skrivebordet lå også en stor undersøgelse. En såkaldt ikke-bruger undersøgelse.

»Det chokerende ved den var, at næsten halvdelen af alle danskere - og af dem skal det siges, at de 80 pct. faktisk var museumsgængere - ikke havde været på Nationalmuseet de seneste ti år.

Én årsag var, at de ikke så nogen grund til at komme der. En anden, at de havde følte, at de ligesom havde set museet. Og den tredje, som gjorde allermest ondt, var, at de forbandt os med noget kedeligt,« siger Rane Willerslev om rapporten, hvis konklusion helt brutalt lød: ‘Nationalmuseet hviler på en kedelighedsplatform’.

I stedet for at vende den anden kind til dén lussing, valgte Rane Willerslev at tænke ud af boksen.

»Nu prøver vi at satse på børnene. For børn er de mest krævende brugere. Hvis de synes, at noget er kedeligt, er der ikke noget filter, der gør, at de ikke siger det. Og samtidig er de også interessante, fordi de, når de pludselig render rundt og råber og sætter små fedtede fingre på glasmontrene, stiller en masse krav til personalet. Så hvis man vil omstille hele Nationalmuseet til at være mere publikumsorienteret, så er børn et godt sted at starte,« mener Rane Willerslev, som fra en del museumskolleger allerede har fået sønderlemmende kritik for sit nye tiltag.

»Det er sgu fint nok, at noget af kultur-etablissementet rynker på næsen og siger, at det er ‘tivolisering’ med dén knap. Men kritikken er skudt helt ved siden af. Alt omkring knappen bygger på specialistviden og er fagligt forankret, så den er en ‘krog’ til at få folk ind og få nogle spændende faglige oplevelser i børnehøjde.

Et museum er sat i verden for at interessere sig for befolkningen, bygge bro mellem kulturhistorien og befolkningen. Og jeg ville være et skarn, hvis jeg ignorerede, at folk opfatter Nationalmuseet som kedeligt. Vi skal leve af publikum.«