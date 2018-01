Kort tid før jul klækkede fem slangeæg efter 75 dage i en rugemaskine i Randers Regnskov.

Og det er ikke en hvilken som helst slags slange, som de har fået flere eksemplarer af. Der er nemlig tale om verdens giftigste landlevende slange - den Australske Inlandstaipan (Oxyuranus microlepidotus).

»Det er ekstremt, så giftige de er. En voksens slanges bid kan dræbe 100 mennesker, 250.000 mus eller to asiatiske elefanter. Og ungerne er fra dag et ligeså giftige, som de voksne, men de har dog en mindre mængde gift. Men når de skærer hul i ægget, ville de kunne bide mig og injicere mig med gift. Selvom giftmængden er mindre, ville jeg frygte for mit liv,« siger dyrepasser Kristian Sørensen fra Randers Regnskov til BT.

Han fortæller, at det ham bekendt er første gang, at det lykkedes at opdrætte den livsfarlige slange i Danmark. Fordi slangerne er sjældne, kan man også kun få udleveret modgift i Stockholm og Hamborg, hvilket ville tage alt for lang tid til at redde dyrepasserens liv, hvis uheldet skulle være ude. Derfor er de ekstra påpasselige, når de håndterer dem.

Flere af slangeungerne er begyndt at spise nyfødte museunger af sig selv, og inden for kort tid vil de blive omfordelt til zoologiske haver rundt i Europa.

Men man skal ikke regne med at se det fascinerende dyr, hvis man besøger Randers Regnskov i disse dage.

»Vi har ikke planer om at vise dem frem. De kan ligge under en femkrone, hvis de ruller sig sammen, så det ville være svært,« siger dyrepasseren, der har specialiseret sig i at håndtere giftslanger.