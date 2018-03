Hvis det står til Radikale Venstre, så skal priserne på en pakke cigaretter fordobles. Det fortæller partiets sundhedsordfører, Marlene Borst Hansen, til BT

Det sker efter en fælles appel fra i alt 34 organisationer som Børnerådet, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Danske Patienter og Danske Regioner. De mener, at det er umuligt at nå en røgfri generation i 2030, hvis ikke politikerne skrider ind.

'En pakke cigaretter koster stort set det samme i dag, som da jeg var ung i begyndelsen af 1990’erne. Resultatet er, at antallet af rygere står bomstille. Det gør mig, rent ud sagt, meget ked af det, som politiker og som mor til to unge teenagere. Vi er nødt til at gå brutalt til værks og hæve cigaretpriserne. For vi hører tydeligt fra organisationerne, at prisstigninger vil mindske antallet af rygere dramatisk,' siger Marlene Borst Hansen i en pressemeddelelse.

Og derfor skal priserne ikke bare hæves lidt, men fordobles.

Den radikale sundhedsordfører uddyber over for BT:

»Vi ved, at det er et tiltag, der virker, når man sætter prisen op. Det viser alle erfaringer fra lande, man har gjort det i,« siger Marlene Borst Hansen og peger på eksempelvis Norge.

»Vi har mange unge mennesker, der ryger, men i Norge har man vist fået det ned på tre procent, mener jeg. Og så stor forskel tror jeg ikke, der er på danske og norske unge.«

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser også en stigning af antallet af unge rygere siden 2013. Andelen af unge mellem 16-24 år, der dagligt ryger er steget med 12,5 procent for drenge og 11 procent for piger.

Sundhedsorføreren erkender, at det kan komme til at have en social slagside.

»Det kan have en social slagside. Hvis vi forestiller os en 65 årig mand. Han er måske på førtidspension og har røget i 40 år. For ham er det voldsomt brutalt, hvis hans cigaretter skal koste det dobbelte. Han vil givetvis være en af dem, der gør, at grænsehandlen øges.«

Det, at grænsehandlen øges, vil ifølge Marlene Borst Hansen være et af argumenterne fra de politikere, som mener, at prisstigninger på cigaretter er en dårlig ting for den danske økonomi.

»Det er rigtig for voksne rygere. Men der, hvor vi ved, at det vil hjælpe, er for de unge mennesker. De starter ikke med at køre over grænsen for at købe cigaretter. De starter med at ryge til fester. Og så tænker man sig om en ekstra gang, hvis det koster 80 kroner at ryge for sjov.«

Torsdag kom det også frem, at varehuset Magasin har valgt at droppe al salg af tobaksprodukter.

»Hos Magasin ønsker vi både at understøtte samfundstendensen om en sundere livsstil og at få en endnu skarpere sundhedsprofil selv,« sagde Magasins marketingdirektør, Lise B. Thomsen.

Det initiativ er sundhedsordføreren meget positivt stemt overfor.

»Det kan jeg da ikke få armene ned over. Det er enormt modigt. Jeg håber inderligt, at andre vil gå den samme retning. Det er også et tiltag, vi støtter, og som man burde lovgive om,« siger Marlene Borst Hansen.