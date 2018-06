Chefen i Københavns Kommunes byggeafdeling, der misbrugte sin stilling og i rekordfart fik en ulovlig byggetilladelse, undersøges af et uvildigt advokatfirma.

Det bekræfter Teknik- og Miljøforvaltningens presseansvarlige, Mia Jørgensen.

B.T. kunne lørdag afsløre, at enhedschef i Københavns Kommunes byggecenter Mirza Hadzibegovic misbrugte sin cheftitel og kommunale mail til at få en byggetilladelse godkendt for en kunde, som han rådgav privat.

Sagen var spektakulær, fordi den endte med at koste Hvidovre Kommune 9,5 millioner kroner.

Ved siden af sit chefjob i kommunen drev Hadzibegovic sit eget private byggerådgivningsfirma. Han formåede dog ikke at holde de to ting adskilt og brugte sin kommunale chefmail til at få en tilladelse til at opføre et 640 m2 stort autoværksted.

Hadzibegovic sendte byggeansøgningen til sin gamle kollega i Hvidovre Kommune, hvor han tidligere har arbejdet. Kollegaen gav tilladelse til at opføre autoværkstedet klos op af en række haver, og Mirza Hadzibegovic takkede i korrespondancen flere gange for den hurtige sagsbehandling.

Tilladelsen viste sig senere at være ulovlig. Da fejlen lå hos kommunen, endte det med at koste Hvidovre Kommune 9,5 millioner kroner, som kommunen skulle betale til Mirza Hadzibegovics kunde i erstatning og for nedrivning af byggeriet.

Efter B.T. i sidste uge spurgte Mirza Hadzibegovic ind til sagen, valgte han onsdag at fratræde sit private byggerådgivningsfirma, fremgår det af CVR-registret.

Teknik- og Miljøforvaltningens presseansvarlige Mia Jørgensen skriver i en mail til B.T., at sagen indgår i en advokatundersøgelse, der blev sat i gang på baggrund af whistleblowerhenvendelser i kommunen.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er advokatfirmaet Bech Bruun i gang med at undersøge en række mistænkelige forhold i Københavns Kommunes byggesagsafdeling.

Tre år senere

Undersøgelsen af Mirza Hadzibegovic kommer først tre år efter, at Teknik- og Miljøforvaltningen første gang fik kendskab til sagen. For ifølge forvaltningen udløste hans handlinger en personalesag, der blev håndteret tilbage i 2015.

Ifølge professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen er det tankevækkende, at kommunen først får sagen undersøgt af et uvildigt advokatfirma, når whistleblowere indberetter kritisable forhold, og kommunen derfor ikke længere kan se bort fra sagen.

»Det er tankevækkende, at man først reagerer, når det bliver tvingende nødvendigt. Det er mangel på rettidig omhu,« siger Kurt Klaudi Klausen.

Eftersom problemerne er opstået i Teknik- og Miljøforvaltningen, er den erklæret inhabil, og det er derfor Økonomiforvaltningen, der har hyret advokatfirmaet Bech Bruun til at undersøge Mirza Hadzibegovic.

Vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Anne-Sofie Degn vil ikke svare på, om sagen har haft nogen konsekvenser for Mirza Hadzibegovic. Hun skriver i en mail til B.T.:

»Der har ikke været set bort fra personalesagen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Den blev håndteret og afsluttet hos os tilbage i 2015.«

