Det kan være en god idé at forberede børnene på trafikken inden skolestart, mener Rådet for Sikker Trafik.

København. Skolestarten nærmer sig, og det betyder, at mange småbørn inden længe skal bide skeer med hverdagstrafikkens mange faldgruber for første gang.

Og da trængslen i gader og stræder kan virke voldsom for de yngste, gør forældre klogt i at forberede børnene på strabadserne allerede nu.

Sådan lyder opfordringen fra projektleder i Rådet for Sikker Trafik Rosa Nissen.

- Det er en ny situation, barnet befinder sig i, når det skal starte i skole, og det kræver, at barnet hurtigt lærer at begå sig i trafikken. Trafiksikkerhed kan dog hverken læres på bagsædet af en bil eller ved at kigge i en bog.

- Derfor anbefaler vi, at man bruger det sidste af sommerferien på at træne vejen til skolen, hvor der er bedre tid til det og mere ro på vejene, siger hun.

Som hjælp til træningen har Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden og Nordea-fonden lanceret en særlig hjemmeside.

Her kan forældre til børn i alderen 0-18 år blandt andet finde forslag til øvelser, der kan hjælpe dem med at klæde poderne bedre på til at kunne færdes trygt i trafikken.

Ifølge rådet kommer der hvert år mange spørgsmål fra forældre, der er bekymrede for deres barns adfærd og sikkerhed i trafikken.

En undersøgelse, som Epinion har foretaget for Børneulykkesfonden, viser, at knap hver fjerde forælder med børn i alderen tre til fem år ikke har lært deres barn om helt grundlæggende trafikregler.

Det gælder for eksempel betydningen af rød mand og grøn mand, når man færdes som fodgænger i trafikken.

Derfor giver trafiktræning god mening, mener Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden.

- Vi ved, at mange forældre bekymrer sig meget deres børns sikkerhed i trafikken, men der er stadig forældre, der ikke får lært deres børn om de helt basale trafikregler i en tidlig alder.

- At blive en god trafikant kræver masser af øvelse, og vores råd er, at forældre tidligt går i gang med trafiktræningen, siger Henriette Madsen.

/ritzau/