Tømrer og fodboldtræner Nikolaj Faber oplevede hele tiden forældre, der opførte sig særdeles dårligt, når deres små børn spillede fodbold. Forældrene råbte af deres egne børn, modstanderens børn eller af dommeren, som ikke slap for grove fornærmelser. De voksnes dårlige opførsel ødelagde det for børnene.

Derfor opfandt Nikolaj Faber en helt ny måde at afholde fodboldstævne på. Han forklarede nemlig forældrene, at hvis de skulle være til stede ved stævnet, så måtte de ikke sige noget som helst. De måtte kun klappe og sige positive ting.

»Normalt er der faktisk flere forældre, der står og råber ind på banen, end der er forældre, der er stille,« siger 36-årige Nikolaj Faber, der træner U8- og U10-hold i ØBG Fodbold i Silkeborg.

»Langt det meste af det, de råber, er kommandoer. 'Skyd' eller 'Løb' og sådan noget. Som regel råber forældrene i munden på hinanden, og børnene bliver smaskforvirrede,« siger han og forklarer, at forældrene desværre også gør det, der er værre.

»Der er desværre også rigtigt meget, der er rettet mod dommerne. Vi får en del unge dommere, hvor forældre råber 'hvad fanden laver du?' og værre ting. Selv ved almindelge træningskampe om mandagen råber forældrene op, så de bliver sure på hinanden. De forstår ikke, at det ødelægger oplevelsen for børnene, når de råber sådan op,« siger Nikolaj Faber.

»Jeg har for nylig haft en far, der råbte af sin otte-årige dreng, at det var hans skyld, de var kommet bagud. Så råbte faderen også af træneren og dommeren og truede dem med tæsk,« siger Nikolaj Faber.

Derfor opfandt han konceptet »Silent Saturday«. Et fodboldstævne, hvor forældrene ikke må komme med tilråb. Højst klappe og sige enkelte positive ting, som 'det var flot' og den slags. Dommeren er også afskaffet. Børnene skulle selv dømme kampene.

»Vi har holdt fire stævner nu og skal igen efter sommerferien. Det har simpelthen været en kæmpe succes,« siger Nikolaj Faber.

»Børnene sagde, at det var meget sjovere end det plejede at være, fordi nu var der ingen voksne, der fortalte dem, hvad de skulle. De skulle bare spille fodbold ligesom i skolegården.«

Men kunne de godt dømmme selv?

»Ja. Det sjove er, at de slet ikke snyder. De ved godt, hvem der sparker bolden ud til indkast, og hvis de laver frispark, så siger de undskyld. Det kunne forældre godt lære noget af,« siger Nikolaj Faber.

»Det var så ikke dem alle sammen, der kunne huske resultatet bagefter. Nogle børn går meget op i resultatet, og det er helt fint. Andre børn gør ikke. Når jeg ikke italesætter resultatet, så fylder det heller ikke negativt hos børnene,« siger Nikolaj Faber.

Nikolaj Faber har næsten udelukkende haft positiv respons på projektet. Også fra problematiske forældre.

»Forældrene er jo helt almindelige mennesker. Og når jeg har talt med dem om hvad deres råben gør ved børnene, så kan de jo godt se det. Efter at vi er begyndt med de stævner, så har jeg oplevet at forældrene er meget mere opmærksomme på deres opførsel end de var før,« siger han.