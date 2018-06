Den Danske Ordbog har fået tilført mere end 1600 nye ord. Se om du kender betydningen af ti af dem.

København. 1685 ord, 24 nye betydninger og 5 faste udtryk er torsdag blevet tilføjet til Den Danske Ordbog.

Quiz her i betydningen af ti af dem:

1. Hvad er betydningen af "ceviche"?

a) Sydamerikansk citrusfrugt, der er serveret i både.

b) Sydamerikansk ret af stykker af rå fisk eller skaldyr der er marineret i saft af lime eller anden citrusfrugt.

C) Sydamerikansk kaffesort, der er kendetegnet ved en særlig syrlig smag.

2) Hvad er betydningen af "faksimileudgave"?

a) En løbsform der er kendetegnet ved, at løbets afstand måles i miles.

b) En særlig faxmaskine.

c) En trykt gengivelse af for eksempel et håndskrift, et dokument eller en tegning.

3) Hvad er betydningen af "klikpedal"?

a) En særlig pedal til racercykler m.m.

b) En særlig pedal, der bruges til musikinstrumenter.

c) Et udtryk for folk der har mistet forstanden og/eller reagerer voldsomt

4) Hvad er betydningen af "binge"?

a) Når man ser mange afsnit af en serie i træk.

b) En træningsbænk.

c) Et kortspil.

5) Hvad er betydningen af "vårguld"?

a) En ung mand i sin bedste alder.

b) En guldtype.

C) En høj busk med gullig bark og gule blomster.

6). Hvad er betydningen af "æskulapsnog"?

a. En lysebrun, giftløs og klatrende slange der lever i Syd- og Mellemeuropa.

b. Et kroget redskab, der bruges i kirurgi.

C. En videreuddannelse inden for arkæologi.

7). Hvad er betydningen af "trackingnummer"?

a. En musikers tredje udgivelse.

b. At forfølge folk.

c. Et nummer tilknyttet en pakkeforsendelse.

8). Hvad er betydningen af "flatulens"?

a. En flatterende personlighed.

b. En gådefuld person eller ting.

c. Luft i maven.

9). Hvad er betydningen af "djinn"?

a. En type alkohol.

b. Et overnaturligt væsen.

c. En møntfod.

10). Hvad er betydningen af "hanbajer"?

a. En fuld mand.

b. Øl som er blevet rystet, og som derfor skummer voldsomt og løber over når flasken eller dåsen åbnes.

c. En øl med en dårlig bismag.

1. b, 2.c, 3.a, 4.a, 5.c, 6.a, 7.c, 8.c, 9.b, 10. b.

Kilder: Den danske ordborg

/ritzau/