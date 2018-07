Er der mest kamp om pladsen, hvis du vil være læge eller sygeplejerske? Og hvilket studie kræver højest snit?

København. Lørdag er 64.943 blevet optaget på en videregående uddannelse.

Men hvor er der egentlig mest kamp om pladserne, og er der flere eller færre, der tager et sabbatår?

Her kan du teste din viden om årets uddannelsesoptag:

1. Der er 16,3 ansøgere per studieplads på den uddannelse, hvor der er hårdest kamp om pladserne. Hvilken uddannelse er det?

a: Medicin på Københavns Universitet.

b: Sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole på Frederiksberg.

c: Psykologi på Syddansk Universitet.

2. Der har de seneste år været debat om, at nogle uddannelser kræver et gennemsnit, der sprænger karakterskalaen. Hvor mange uddannelser kræver et snit på over 12 i år?

a: 1 uddannelse.

b: 3 uddannelser.

c: 5 uddannelser.

3. Sabbatår eller ej, det er det store spørgsmål. Sidste år begyndte 21 procent direkte på en videregående uddannelse efter deres ungdomsuddannelse. Hvilken vej går tendensen i år?

a: Andelen er steget til 25 procent.

b: Det er fortsat 21 procent, der starter direkte.

c: Andelen er faldet til 19 procent.

4. Man skal i år have et gennemsnit på 12,2 for at komme ind på den uddannelse, der kræver årets højeste gennemsnit. Hvilken uddannelse er det?

a: International Business and Politics på CBS.

b: Medicin på Københavns Universitet.

c: International Business på CBS.

5. Hvilke to uddannelser er i år nye på listen på top-ti over de uddannelser, der kræver de højeste gennemsnit?

a: Medicin på Københavns Universitet og Jordemoderuddannelsen i København.

b: Erhvervsøkonomi på CBS og Multimedia and Communication på Erhvervsakademi Sjælland.

c: Cognitive Science på Aarhus Universitet og Molekylær biomedicin på Københavns Universitet.

6. Ikke alle studier er lige attraktive blandt ansøgerne. Færrest har søgt uddannelsen Civilingeniør, bygge og anlægskonstruktion på AAU i Esbjerg. Hvor mange ansøgninger har uddannelsen fået?

a: 2 ansøgere.

b: 9 ansøgere.

c: 12 ansøgere.

7. 20.291 unge har fået afslag på at komme ind på en videregående uddannelse. Men der er stadig håb og restpladser at søge. Hvor mange restpladser er der i år?

a: 345.

b: 445.

c: 545.

8. Knap 65.000 ansøgere er kommet ind på en videregående uddannelse. Men hvor mange af dem er også kommet ind på deres førsteprioritet?

a: 71 procent.

b: 81 procent.

c: 91 procent.

Svar: 1:b, 2:a, 3:c, 4:c, 5:a, 6:b, 7:a, 8:b.

Kilder: KOT - Den Koordinerede Tilmelding, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/