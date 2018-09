Når medicinske læger opsøger psykiatriske patienter, så finder de alvorlige og ubehandlede fysiske sygdomme.

Aalborg. Mennesker med svære psykiske sygdomme dør langt tidligere end andre. Ofte af fysiske sygdomme der overses i kampen med de indre dæmoner.

Livet kan være op mod 15-20 år kortere for patienter med skizofreni og bipolare lidelser. En del skyldes ulykker og selvmord. Men 60 procent af de tidligere dødsfald skyldes fysiske sygdomme, der ofte ikke bliver opdaget og behandlet.

På Aalborg Universitetshospital har man det seneste år med succes ladet et team af medicinske læger gå på ugentlig stuegang ovre hos patienterne på psykiatrisk afsnit.

- Det er en meget skrøbelig patientgruppe, som oftest ikke selv kan overskue også at opsøge egen læge for mavesmerter, oveni deres psykiske lidelser, siger Julie Mackenhauer, der er læge og ph.d.-studerende Julie Mackenhauer ved Aalborg Universitetshospital.

- I stedet når vi dem nu, mens de er indlagt psykiatrisk. Vores koncept er, "når du alligevel er her", og det virker.

- Som psykisk syg har man ofte dårlig livsstil med overvægt, der også skyldes medicinen, rygning og for lidt motion. Men de kan også have en anden smerteopfattelse og formulerer sig anderledes om deres symptomer, siger hun.

Hos de psykiatriske patienter har lægerne fundet alvorlige sygdomme som kræft, epilepsi, leverbetændelse, svær KOL og hjerte-kar-sygdomme.

30-årige Christina Touborg Martensen fra Gug ved Aalborg er en af d e mere end 100 patienter, der er blevet opsøgt af de medicinske læger.

Som bipolar patient siden 2014 med mani og depression og behandling med elektrochok havde hun rigeligt at kæmpe med. Så hendes mavesmerter og problemer med at trække vejret blev aldrig rigtigt behandlet.

- Jeg troede, min forpustethed skyldtes de 50 kilo, jeg har taget på på grund af min medicin. Nu er jeg i behandling for astma. Virker det ikke, skal jeg undersøges nærmere for KOL, siger hun.

For da lægerne på Aalborg Sygehus fik hende ordentligt undersøgt, viste det sig, at hendes lungekapacitet er nedsat med over 50 procent.

- Når man har svært ved at trække vejret, så sover man dårligt, og så bliver man endnu mere skrøbelig, så det bliver jo en ond spiral, siger hun.

- Lægerne er kommet til os og har været så engagerende og tager imod én som et helt menneske. De fokuserer ikke kun på, om der er noget galt med ens hoved. Det er virkelig dejligt, siger hun.

/ritzau/