Flere danskere mener, at unge bør være 18 for at købe alkohol. Det kan have en effekt, siger professor.

København. Hvis der blev lavet én aldersgrænse for al salg af alkohol i Danmark, kan det betyde, at aldersgrænsen for unge, der drikker alkohol for første gang, vil stige.

Det mener professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen.

- Jeg tror, at det vil have en effekt ved, at debutalderen lige kan få et hak op ad, ligesom vi så sidste gang, der blev ændret i aldersgrænser.

- Ens alkohol forbrug etableres tidligt. Jo tidligt det bliver etableret jo større risiko er der for, at de unge også senere hen i livet får et stort forbrug af alkohol, siger han.

Når unge i dag skal købe alkohol, er der en aldersgrænse på 16 år for køb af drikkevarer med en alkoholprocent på under 16,5. Er det stærkere sager, der skal i indkøbsposen, skal man være 18 år.

Men ifølge en undersøgelse fra Alkohol og Samfund mener 53 procent af de adspurgte, at sidstnævnte aldersgrænse bør gælde for al salg af alkohol uanset styrke.

- Teenageårene er en periode, hvor det hele modnes. Kan man komme i gang senere, vil det være fint, siger Mads Uffe Pedersen.

I en rapport fra Kræftens Bekæmpelse om unges alkoholvaner fra 2017 fremgår det, at blandt de adspurgte, der har prøvet at være fulde, var halvdelen 13 til 15 år første gang, det skete.

Det bygger på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 unge i alderen 15 til 25 år.

Alkohol og Samfund peger på, at når danske unge første gang drikker alkohol, er de ofte yngre end i andre europæiske lande.

Ifølge professoren drikker danske unge sig for fulde overordnet set.

- De hører til de lande i Europa, som fuldskabsdrikker mest, hvor de unge drikker sig fulde en til to gange om ugen, siger han.

