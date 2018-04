Producenten Delidrengene ApS tilbagekalder to forskellige slags pølser, henholdsvis Chorizo Extra og Salchichon Extra.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Produkterne kaldes tilbage, da de begge er blevet fejlmærket. Således står der 'indeholder ikke soya' på Chorizo Extra, selvom produktet indeholder soya. På samme måde står der 'helt uden allergener' på Salchichon Extra, selvom produktet indeholder allergenerne soja og mælkeprotein.

Der er risiko for, at personer med allergi over for soja og mælk kan opleve allergiske reaktioner, hvis de spiser produktet.

Chorizo Extra. Foto: Fødevarestyrelsen

De to pølser er solgt i flere landsdækkende supermarkeder, herunder Føtex, Bilka, Kvickly, SuperBrugsen og Meny - dog kun i udvalgte butikker.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man leverer produktet tilbage til butikken eller smider det ud.

Salchichon Extra Foto: Fødevarestyrelsen

Herunder kan du se de specifikke produktinformationer på de to pølser.

Chorizo Extra

Nettovægt: 100 gram

LOT nr.: 5066, 2011,7017,1024, 2038, 2046, 2053, 6074 2081

Solgt i perioden: 12/01/2018 til 13/04/2018

EAN stregkode nr.: 5710908158417



Salchichon Extra

Nettovægt: 100 gram

LOT nr.: 5066, 2053, 6074, 208

Solgt i perioden: 27/02/2018 til 13/04/2018

EAN stregkode nr.: 5710908158448