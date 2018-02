Endnu et privat plejefirma er gået konkurs.

Det drejer sig om Hjemmeplejen Limfjord fra Jebjerg i Salling.

Afgørelsen faldt onsdag i skifteretten i Viborg, efter at ejeren, Karin Nielsen, og hendes advokat havde fremlagt en plan for at rekonstruere firmaet.

Det skriver Skive Folkeblad.

I skifteretten fremgik det, at Karin Nielsen - ud over at skylde en lille million kroner i manglende feriepenge til tidligere ansatte - også har oparbejdet en skattegæld på 22 millioner kroner, som hun har betalt af på gennem længere tid.

Restancen går helt tilbage til 2005, kunne SKAT oplyse i skifteretten.

Skive Kommune mener, at Karin Nielsen i to år har overfaktureret sine hjemmeplejeydelser med cirka tre millioner kroner.

Derfor har kommunen holdt penge tilbage og tilsidst opsagt samarbejdet med Karin Nielsen sidste år.

Karin Nielsen mener omvendt, at hun har 12 millioner kroner til gode hos kommunen, og derfor forsøgte hun at vinde nogle måneder til at rekonstruere sit firma, indtil en afgørelse foreligger i denne voldgiftssag.