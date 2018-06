Hvis man higer efter at komme på en afbudsrejse i sommerferien, er det nu, man skal slå til. Priserne har lige nu en historisk lav pris.

Travelmarket har en prissammenligningsportal, der viser, at afbudsrejser, selv i de travle sommerferieuger, næsten aldrig har været så billige før.

Især i uge 26 og 27 kan man få sig et kup. Her kan man købe en otte dages afbudsrejse med fly og hotel for en gennemsnitlig pris mellem 1131 og 2152 kroner.

Og det er altså markant billigere, end vi har set de senere år.

For kun 1.500 kroner kan man for eksempel komme til den græske ø Kreta i otte dage og bo på et trestjernet hotel.

Direktør i Travelmarket, Ole Stouby, fortæller, det er et meget sjældent syn.

»De lave priser kan skyldes, at mange danskere har fået masser af sol og varme i maj og juni, og efterspørgslen derfor ikke er så stor som forventet. Det betyder, at nogle charterselskaber har en del ledige pladser, som lige nu sælges til udsalgspriser,« siger han i en pressemeddelelse via Finans.dk.