I 2014 blev Erik Fraas medlem af kæden Fresh Fitness, der gav ham en garanti på, at prisen på abonnementet ikke vil stige - nogensinde. Alligevel sætter Fitness World, der har opkøbt Fresh Fitness, nu prisen op fra 99 kr. til 259 kr. om måneden.

»Jeg ser det som et klart kontraktbrud. Jeg har brugt penge på at have denne garanti, som nu er taget fra mig, og jeg ikke får glæde af,« siger Erik Faas.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan prisen er steget for de tidligere medlemmer af Fresh Fitness. Netop denne prisstigning undrer det tidligere medlem af Fresh Fitness Erik Fraas sig over.

»Hvis man har købt en vare eller ydelse på tilbud, kan man ikke efterfølgende komme og kræve fuld betaling, for så havde køberen måske ikke taget beslutningen om at købe ydelsen i første omgang,« siger 44-årige Erik Fraas.

For Erik Fraas var det dengang vigtigt, at abonnementet på hans fitnessmedlemsskab var billigt, da han langt fra har mulighed for at besøge centreret flere gange om ugen.

Derfor blev han dengang lokket af Fresh Fitness’ starttilbud på lige knap en hund om måneden uden prisstigninger. Fresh Fitness skrev blandt andet i kontrakten dengang:

»PBS-medlemmer er sikret mod stigninger på den månedlige pris. For denne sikring betales en halvårligt pristigningsforsikring jf. den enhver tid gældende pris.«

Ifølge Erik Fraas var denne pris på 30 kroner om året. For ham handler det ikke om beløbet, han har betalt for forsikringen, men princippet i, at aftalen nu er brudt. Derfor har han sat sig for at komme til bunds i sagen.

»Jeg leder i øjeblikket efter en advokat, så vi kan sætte et gruppesøgsmål til værks for andre medlemmer, der ligesom jeg er blevet snydt,« siger Erik Fraas.

Fitness World har tidligere sagt til B.T., at prisstigningen fra 99 kr. til 259 kr. skyldes, at prisen skal være ens for alle medlemmer, og en kunde hos Fitness World betaler i dag som minimum 259 kr.

Den argumentation mener Erik Fraas ikke holder.

»Det er jo ikke anderledes end andre kampagner, afbudsrejser og lignende, der laver også forskel på priserne,« siger Erik Fraas, der mener, at det er en ‘dårlig undskyldning for at tjene flere penge’.

Erik Fraas er langt fra den eneste kunde hos tidligere Fresh Fitness, der er utilfreds med prisstigningen. På Fitness Worlds Facebookside skriver flere, at de ikke mener, at stigningen er rimelig.

B.T. ville have spurgt Fitness World, hvorvidt det er rimeligt, at medlemmerne, der har betalt for en forsikring mod prisstigninger, alligevel skal betale mere end dobbelt så meget af,hvad de skrev sig op til, men direktøren har ikke villet stille op til flere interview. Dog skriver Fitness-kæden i en mail:

‘Det forholder sig således, at alle medlemmer pr. 1. juni 2017 er overgået til betingelserne for Fitness World. Det har de fået varslet den 30. marts, så de kunne tage stilling til, hvorvidt de havde lyst til at fortsætte med at træne hos os med de gældende betingelser. Den prisforsikring, som de havde dengang i Fresh Fitness, eksisterer ikke i Fitness World, og de tidligere Fresh Fitness medlemmer har heller ikke betalt til deres prisforsikring siden 2016.’