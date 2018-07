Efter godt et år under til salg-fanerne er det nu lykkes boet efter den tidligere DF-politiker Mogens Camre at få solgt million-villaen i den nordvestlige københavnske forstad Bagsværd.

Huset ramte markedet i maj 2017. Den gang lød prisen på det 216 kvadratmeter store hus på 7,2 millioner kroner. Og med en prisjustering og et ejendomsmægler-skifte undervejs er huset nu solgt til nye ejere med et samlet afslag på 900.000 kroner.

Ifølge tinglysningen af handlen er Mogens Camres hus nemlig solgt for 6,3 millioner kroner. Det skriver boligsiden Boliga.dk.

Dermed kan et nyt sæt ejere se frem til at rykke ind på kvadratmeterne, der strækker sig over otte værelser.

Beliggenheden har nok også været med til at hive lidt i prisen. Huset ligger nemlig ganske tæt på Bagsværd Sø - som Statsministerens officielle embedsbolig, Marienborg, ligger helt ud til.

40 år på adressen

Mogens Camre, der døde kort før julen 2016, købte selv adressen tilbage i 1976. Og dermed har bopælen både dannet hjemmebane for den markante politiker i noget af den tid, han sad i Folketinget for Socialdemokraterne, og i hans efterfølgende tid som folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Ved kommunalvalget i 2013 blev Mogens Camre valgt til byrådet i sin hjemkommune Gladsaxe, der er at finde blandt landets dyreste steder at investere i fast ejendom.

En ny opgørelse fra Boliga viser nemlig, at de huse, der hidtil er solgt i kommunen i løbet af 2018, i gennemsnit er gået for 34.500 kroner pr. kvadratmeter.

Her kan du se den tidligere salgsopstilling.

Artiklen er bragt i samarbejde med Boliga.dk.