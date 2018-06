H.K.H Prinsesse Marie og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen står på scenen og kokkerer. De omformer madrester til Michelin-mad for at sætte fokus på madspild.

Det er torsdag formiddag på Folkemødet, og solen skinner ned på øen, der tager navn herefter. Mad og Meninger-teltet på Kampeløkke Havn, der har plads til 200 mennesker, er så tæt pakket, at folk står uden for for at få et kig ind på Prinsessen i køkkenet.

»Det har været en del af min opdragelse ikke at smide mad ud. Derfor er det også naturligt for mig at give det videre til mine børn,« siger Prinsesse Marie og smiler til Annette Heick, der moderer dagens event.

Sammen med kokken Jesper Vollmer er Prinsessen og miljø- og fødevareministeren gået i køkkenet for at forvandle madspild til Michelinmad og dele tips til, hvordan man kan undgå madspild derhjemme.

Jesper Vollmer tømmer en typisk skraldepose og vil vise, hvordan man laver mad af de rester, som de fleste danskere smider i skraldespanden

Prinsesse Marie fortæller, at hendes egen mor gik meget op i at undgå madspild. Og Jakob Ellemann-Jensen supplerer hende og fortæller, hvordan han altid fik biksemad derhjemme, når der var rester i køleskabet. Han elsker det stadig i dag, fortæller han.

Annette Heick kigger på Prinsessen og spørger, om de også har biksemad i Frankrig.

»Ja, vi laver også biksemad i Frankrig. Det hedder bare noget andet,« siger H.K.H Prinsesse Marie.

Latteren fylder teltet og flyder ud på grusstien til de stående publikummer, der griner med. Det er ikke alt, man kan høre ude på stien, men ordet biksemad lød tydeligt ud af de to højttalere ved hvert scenehjørne.

Prinsessen fortæller, at hun ofte laver mad selv, når hun er derhjemme i villaen i Klampenborg. Og især når det gælder om at tømme køleskabet. Hun går nemlig meget op i, at der ikke er noget mad, der skal gå til spilde. Man skal bare spise op. Alt skal væk, mener hun.

Foto: Bjarke Ørsted

Hun kigger bag sig. I et net på scenens bagvæg hænger en masse tomater, kartofler, selleri og andre grøntsager, der også pryder scenens forkant og jorden langs siderne på teltet.

»Jeg håber, der er nogen, der spiser alt det her bagefter,« siger Prinsesse Marie og smiler.

De smager maden. Og kokken Vollmer giver et sidste tip til publikum, der lyder, at man bare skal prøve sig frem derhjemme - og hvis det ikke smager godt, kan man bare lade være med at lave det igen.