København. Kongehuset får inden længe en nybagt student, når prins Nikolai afslutter de sidste eksamener på kostskolen Herlufsholm, hvor han har haft sin skolegang siden 2014.

Dermed træder den 18-årige prins for alvor ind i de voksnes rækker og kan se tilbage på en opvækst, der begyndte i smukke, sønderjyske omgivelser på Schackenborg Slot. En tid, prins Nikolai har flere gode minder fra.

- Mine første minder er sammen med begge mine forældre, hvor jeg laver ting med dem. Jeg husker også at køre rundt på området omkring Schackenborg i min lille elektriske bil, svømme ved den smukke strand på Rømø og gå i skoven med min cockerspaniel Oscar, fortæller prinsen til det tysk-engelske modemagasin Dust, som han pryder forsiden på.

Han afslører også, at han tidligere drømte om at studere i Hongkong, hvor hans mor, grevinde Alexandra, stammer fra, men den drøm er indtil videre lagt på hylden.

- Lige nu nyder jeg så meget at være i København, og jeg kan ikke se mig selv være andre steder i øjeblikket. Selv om jeg vil få base i Jylland under det meste af min militærtjeneste, kommer jeg tilbage til København de fleste weekender, siger prins Nikolai, der til efteråret begynder på en uddannelse som reserveofficer ved Hærens Sergentskole i Varde.

Sideløbende med sin skolegang på Herlufsholm har prinsen kastet sig ud i en karriere som model, og til modemagasinet Dust løfter han lidt af sløret for, hvordan han betragter sig selv og sit udseende.

- Jeg kan godt lide at være den bedste udgave af mig selv, og jeg nyder at træne og at være pænt klædt på. Slankekure er måske lige et skridt for langt for mig, fortæller prins Nikolai til magasinet.

/ritzau/