Forældre og lillebror til prins Nikolai har skrevet i hans studenterhue. Tirsdag blev prinsen student.

København. Prins Nikolai er tirsdag formiddag blevet student fra Herlufsholm Skole i Næstved.

I sin afsluttende eksamen fik prinsen karakteren ti, som traditionen tro nu er skrevet ind i studenterhuen, skriver kongehuset på Facebook.

På billeder ses prins Joachim, grevinde Alexandra og lillebror prins Felix gratulere prins Nikolai ude foran eksamenslokalet.

Prins Joachim fik æren af at sætte huen på prins Nikolais hoved.

På kongehusets Instagram-profil kan man også læse, hvad familien har skrevet i prins Nikolais hue.

- Stort tillykke Niko!, skriver Alexandra, der underskiver sig "mammy" og har tegnet et hjerte i huen.

Prins Joachim har skrevet "tillykke min søn", mens prins Felix skriver "tillykke med det".

Den 18-årige prins er den første af dronning Margrethes otte børnebørn, der er blevet student. Han har haft sin skolegang på Herlufsholm siden 2014.

Sideløbende med sin skolegang på Herlufsholm har prinsen kastet sig ud i en karriere som model. I et nyligt interview til modemagasinet Dust har han løftet lidt af sløret for, hvordan han betragter sig selv og sit udseende.

- Jeg kan godt lide at være den bedste udgave af mig selv, og jeg nyder at træne og at være pænt klædt på. Slankekure er måske lige et skridt for langt for mig, fortæller prinsen.

Prins Nikolaj får dog snart rig mulighed for at holde formen, når han til efteråret begynder på en uddannelse som reserveofficer ved Hærens Sergentskole i Varde.

Til magasinet Dust har Nikolaj udtalt, at han regner med fortsat at lægge vejen forbi København.

- Lige nu nyder jeg så meget at være i København, og jeg kan ikke se mig selv være andre steder i øjeblikket. Selv om jeg vil få base i Jylland under det meste af min militærtjeneste, kommer jeg tilbage til København de fleste weekender, siger prinsen.

