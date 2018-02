Prins Henriks søster, Catherine de Monpezat, er på vej til Danmark. Det fortæller prins Henriks yngre bror, Etienne de Monpezat.

»Hun er på vej til København. Jeg venter selv på nyheder,« oplyser Etienne de Monpezat til BT.

Prins Henriks lillesøster er 12 år yngre end ham og er nonne i den katolske Søsterorden Notre Dame de Calvaire i Toulouse.

Før Henrik mødte Margrethe, og var en ung, fremstormende diplomat ansat som tredje sekretær ved den franske ambassade i London, delte han lejlighed med Catherine de Monpezat på Bryanstone Square i den engelske hovedstad, som Stephanie Surruge fortæller i bogen 'Enegænger'.

Grunden til, at Henrik delte lejlighed med sin 12 år yngre søster, skyldtes et stærkt ønske fra hans familie om, at Catherine de Monpezat ikke skulle følge sit kald om at blive katolsk nonne.

»Min far mente åbenbart, at hvis der var nogen, der kunne spolere mig, så måtte det være Henri« (Henrik, red.), fortæller lillesøsteren leende i 'Enegænger'.

Derfor kunne lillesøstren også på nærmeste hold følge med i Henriks forelskelse i den daværende tronfølger i midten af 1960'erne. Selv om hun ind imellem valgte at fortrække fra lejligheden, som den aften hvor Henrik tog den danske prinsesse sammen med nogle af hans højrøstede venner hjem til lejligheden efter en sjov nat i »swinging London«.

Da det året efter var blevet mere alvorligt mellem Henrik og Magrethe, begyndte Catherine de Monpezat at ane uråd. Selv om hendes en storebror, der ellers var en inkaneret ungkarl, nu gik fløjtende rundt i lejligheden. Men han ville ikke røbe hvorfor.

Først, da han begyndte at fylde lejligheden med store, duftende blomsterbuketter, gik pråsen op for den troende lillesøster. Hendes flotte storebror var forelsket. I en dansk prinsesse.

