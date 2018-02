I de seneste uger har Prins Henrik været indlagt på Rigshospitalet i København, hvor han senest har været under behandling for en lungeinfektion på Infektionsmedicinsk Klinik.

Nu er Prins Henriks tilstand blevet alvorligt forværret, oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Kronprins Frederik er derfor på vej hjem fra sin rejse i Sydkorea for at få nærmere besked om Prins Henriks tilstand.

'Prins Henriks tilstand er desværre alvorligt forværret. Hans kongelige højhed kronprinsen har på denne baggrund afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege. Kronprinsen er nu på vej til Danmark,' skriver kongehuset.

Søndag den 28. januar blev Prins Henrik indlagt på Rigshospitalet, hvor han i første omgang blev undersøgt for en tumor i lungen, der viste sig at være godartet. Herefter blev han overført til Infektionsmedicinsk Klinik med en lungeinfektion.

Lungeinfektioner kan have meget alvorlige konsekvenser for ældre mennesker, som i forvejen har et svækket helbred. Det forklarer Ulla Møller Weinreich, der er overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

»Vi ved, at lungeinfektioner er alvorlige for ældre mennesker. Lungernes primære funktion er at få lavet et godt iltskifte, så vi får ilt fra indåndingsluft over i blodet. Når man får en lungeinfektion, så vil der typisk ske det akut, at man falder en tredjedel i lungefunktion. Hvis ens udgangspunkt ikke er så stærkt, kan det være ganske problematisk,« siger overlæge og klinisk lektor Ulla Møller Weinreich til BT.

I værste fald kan en lungeinfektion være livstruende, understreger hun.

»På verdensplan er nedre luftvejsinfektioner den tredjestørste dødsårsag. En lungeinfektion bliver kritisk, hvis den går over i blodet, eller hvis den bliver så omfattende, at den kan påvirke ens iltning af blodet.«

Ældre er i særlige risiko for at få en lungeinfektion, hvis deres immunforsvar er svækket på anden vis, forklarer overlægen.

»Derudover kan det få betydning, hvis man har svært ved at holde sine lunger rene, fordi man er muskelsvækket eller har nedsat fysisk bevægelighed. Dermed har man større risiko for at samle slim i lungerne, hvilket er en risikofaktor for at få en infektion,« siger Ulla Møller Weinreich.

Der kan også være en sammenhæng mellem tumorer i lunger og udvikling af infektion, forklarer hun.

»Det er således, at hvis man har noget, der trykker på luftvejene, så har man sværere ved at rense det lungeafsnit, der er neden for, og så kan man være i større risiko for at få en infektion.«

Beskeden fra Kongehuset kommer efter en hård periode med flere sygdomstilfælde for prins Henrik. I juli 2017 blev prins Henrik indlagt på Aarhus Universitetshospital, hvor han blev opereret i lysken og bækken for en forsnævring i pulsårerne.

Kort tid forinden blev han behandlet for en infektion i benet på grund af et sår, der ikke ville hele.

Og i september 2017 kom det frem, at prins Henrik ikke kun havde været fysisk svækket, men også havde fået konstateret demens.

Ii januar blev han indlagt på Rigshospitalet, efter at prins Henrik blev syg under en rejse i Egypten. Her blev det konstateret, at han har en godartet tumor i venstre lunge samt en lungeinfektion.