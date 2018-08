Landbrug & Fødevarer kommer fredag med et forslag til en "tørkepakke", der skal hjælpe de pressede landmænd.

København. De danske landmænd er hårdt pressede efter en varm og tør sommer.

Tal fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer viser således, at landbruget står til at tabe 6,4 milliarder kroner på grund tørke.

Derfor foreslår organisationen en række tiltag, der kan afbøde nogle af konsekvenserne for landbruget.

Der er tale om en såkaldt tørkepakke med en række konkrete tiltag, der skal hjælpe landmændene og fremtidssikre erhvervet. Det lyder i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer.

- I landbruget er vi vant til, at der er gode og dårlige år, men omfanget af den her tørke er så historisk voldsom, at vi har brug for en politisk håndsrækning, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

- Vi beder ikke om en pose penge, men om et opgør med jordskatten, der kan gøre erhvervet mere robust også i fremtiden, siger han.

Netop opgøret med jordskatten står øverst på foreningens liste. Der er i alt ni punkter, der skal hjælpe de danske landmænd. Det er ønsker om lempelser af regler og en afskaffelse af forskellige afgifter og krav.

Ifølge TV2 vil en afskaffelse af jordskatten spare landmændene for 400 millioner kroner om året.

Det vil også få værdien af landbrugsjorden til at stige og generelt være en solid håndsrækning til alle landmænd, der ejer jord.

Landbrugets videnscenter Seges estimerer, at 200-300 ud af Danmarks cirka 9500 heltidsbedrifter vil blive økonomisk uholdbare på længere sigt alene på grund af tørken.

Samtidig vil 200-300 robuste landbrug vil blive økonomisk sårbare som følge af tørken.

Seges er en del af Landbrug & Fødevarer.

