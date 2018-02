I sjældne tilfælde kan antidepressive midler øge selvmordstanker hos deprimerede unge.

København. Selv om det ifølge eksperter bør være psykiatere, der bestemmer, om unge patienter skal have antidepressiv medicin, er det ikke altid tilfældet.

Det skyldes blandt andet lange ventetider i psykiatrien, skriver Jyllands-Posten.

I 2016 fik 5560 unge mellem 18 og 24 år udskrevet deres første recept på antidepressive lægemidler.

Men i over halvdelen af tilfældene - 54,7 procent - blev medicinen udskrevet af den praktiserende læge.

- Selvfølgelig bør der foregå en grundig undersøgelse hos en speciallæge.

- Men problemet er, at der er for få speciallæger i psykiatri, og der kan derfor være lang ventetid, siger professor i klinisk psykiatri Poul Videbech til avisen.

I sjældne tilfælde kan medicinen øge selvmordstanker og -adfærd hos deprimerende unge.

Deprimerede unge under 25 år skal derfor ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer forbi en psykiater, inden antidepressiv medicin kan udskrives til dem.

Hvis det ikke er muligt at få en tid hos en psykiater tids nok, kan patientens egen læge udskrive medicinen. Det skal dog ske efter samråd med en psykiater.

Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, mener, at tallene er et udtryk for, at psykiatrien i årevis er blevet ladt i stikken.

- Det er politisk vedtaget, at det er en psykiateropgave at behandle de unge med depression.

- Men år ud og år ind har vi som praktiserende læger siddet med denne problemstilling - at vores patienter med en psykiatrisk lidelse i mange dele af landet bare ikke kan få en rettidig specialistvurdering - hvilket er politikernes ansvar, siger han blandt andet til Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erkender, at psykiatrien er udfordret.

- I løbet af i år vil vi fra regeringen præsentere en samlet plan for psykiatriens udvikling, så vi kan løfte området, skriver hun i en mail til Jyllands-Posten.

Der findes ingen opgørelse over, hvor mange af de 5560 unge der af deres praktiserende læge fik medicin mod depression.

Antidepressive midler kan nemlig også udskrives mod angst. Og her er der ikke et krav om, at de unge skal forbi en speciallæge inden.

