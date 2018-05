Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen skal skilles fra sin hustru, journalist og radiovært Marie Louise Toksvig.

Det oplyser han fredag aften på sin Facebook-profil.

'Jeg har for ganske nylig truffet en af de vanskeligste beslutninger i mit liv ved at fortælle min kone, at jeg vil skilles. Marie Louise er en ualmindelig og fantastisk kvinde, men jeg føler efter 12 års samliv, at vi har givet hinanden det vi kunne. Vi er begge to meget opsatte på at bevare vores venskab, og det er jeg meget taknemmelig over, ikke mindst fordi hun udover at være min kone også har været min bedste ven og skarpeste rådgiver og mine børns fortrolige,' skriver chefredaktøren.

'Lige nu er vi selvfølgelig alle kede af det, men jeg vil på alle måder hjælpe Marie Louise og vores børn til at komme bedst muligt videre,' fortsætter han og tilføjer, at han ikke har flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

56-årige Poul Madsen og 49-årige Marie Louise Toksvig blev kærester for 12 år siden og mødte hinanden på Ekstra Bladet, hvor hun dengang var nyhedsredaktør. Hun stoppede senere på avisen, fordi det ikke var holdbart, at hun i sin stilling fungerede som bindeled mellem journalisterne på gulvet og chefredaktionen. Efter at have udgivet flere bøger, arbejder hun i dag som vært på 'Politiradio' på Radio24syv.

»Alene mistanken om, at fortroligheder bliver udvekslet bag kulissen, gør, at jeg har besluttet, at sådan her kan det ikke fortsætte,« forklarede Poul Madsen til fagbladet Journalisten tilbage i 2006.

Poul Madsen og Marie Louise Toksvig har boet sammen på Østerbro i København. Parret har ikke fælles børn. Mens Poul Madsen har to børn fra sit tidligere ægteskab med tidligere vært på TV 2 Nyhederne Suzanne Utzon, har Marie Louise Toksvig også et barn fra et tidligere forhold.

Se opslaget fra Poul Madsen herunder: