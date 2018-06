12 udgaver af det populære legetøj squishies trækkes fra markedet, da de indeholder farlig kemi. Legetøjet er ifølge Miljøstyrelsen direkte skadeligt for børn.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Miljøstyrelsen, der har testet 12 udgaver af legetøjet. Alle 12 afgav 'alt for mange skadelige stoffer' og er direkte skadelige for børn, skriver ministeriet.

»Det er helt uacceptabelt, at der sælges legetøj, som kan skade børn. Det er branchens ansvar, at de produktur, de sælger, er lovlige og fri for skadelig kemi.«

»I dette tilfælde er der tale om alvorlige overtrædelser, hvor børn indånder stoffer, der kan være slimhindeirriterende og på sigt skade forplantningsevnen og leveren,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.