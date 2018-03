Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er endnu en gang single.

Politikeren, der er mor til to børn, fandt i 2015 ellers kærligheden igen, da hun stod frem med sin nye kæreste Rune Baastrup, efter at være blevet skilt fra sine to børns far.

Så sent som i 2017 kunne Pernille Rosenkrantz-Theil offentligt fortælle, at hun og Rune Baastrup var flyttet sammen på en fælles adresse på Frederiksberg med i alt fem børn.

Men det forhold er altså stoppet nu.

»Vi er ikke sammen mere. Det er længe siden, vi sagde ’stop’,« fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil til Ekstra Bladet.

Dermed er poltikeren rykket videre fra parrets fælles hus, og nu deler hun en stor lejlighed med en veninde og hendes to børn.

Hver anden uge er Pernille Rosenkrantz-Theil nu alenemor, og det, mener hun, fungerer langt nemmere end et ’sammenbragt familie koncept’. Det er noget af det hårdeste, hun har prøvet, fortæller politikeren.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at konceptet om en sammenbragt familie er hårdt, fordi hun aldrig helt slappede af, da der var forskellige meninger om opdragelse af de fælles børn. Det var en meget stressende periode. Men nu som alenemor er der en helt anden ro på, og det nyder socialdemokraten.

Alligevel vil hun ikke helt afskrive, at hun kan havne i samme situation igen. »Man skal aldrig sige aldrig«.